Vai viajar? Confira quanto custa sair de Belém para vários destino do Estado

É grande o número de pessoas que continuam deixando Belém para celebrar a virada de ano no interior do Pará. Pensando nisso, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) fez uma pesquisa sobre os custos dos transportes rodoviários de passageiros (que sofreu aumento) para as festas de Ano Novo. Confira:

- Abaetetuba: R$ 27;

- Bragança: R$ 47,50;

- Cametá: R$ 65 (com a travessia);

- Capanema: R$ 38;

- Castanhal: R$ 15,85;

- Colares: R$ 25,50;

- Mosqueiro: R$ 5,80, no ônibus urbano fora do terminal, e R$ 12,00, na linha regular administrado pela cooperativa Coopetpan;

- Marabá: R$ 90;

- Salinas: R$ 47,50;

- São Caetano de Odivelas: R$ 27,10;

- Tucuruí: R$ 95,00 (Diurno) e R$ 103,00 (noturno);

- Vigia: R$ 23,33;

- Marudá: R$ 37.