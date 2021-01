Vacinômetro do Pará já está no ar

O vacinômetro já está no ar. A ferramenta digital permite acompanhar o número de pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 no Pará, bem como o desempenho dos municípios e das regiões de Saúde.

A ferramenta desenvoldida pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), pode ser acessada aqui.

Até o momento, a placar contabiliza 21.500 vacinados no estado. Segundo a Sespa a ferramenta ainda está em fase de aperfeiçoamento para inserção e divulgação de mais dados.

O site apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS), público-alvo das fases da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado para as fases da campanha e gráficos e tabelas com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas.

Dados da ferramenta estão disponíveis no site www.saude.pa.gov.br/vacinometro ()

Conforme o andamento das fases de vacinação, a ferramenta será aprimorada e atualizada com mais opções de filtros.

“O vacinômetro é um portal interativo, onde é possível filtrar os dados por cobertura vacinal, por região de saúde, por município ou por público-alvo, como: indígenas, idosos e profissionais de saúde. Conforme forem sendo realizadas outras fases da campanha, vamos adicionando mais opções de público-alvo. Queremos disponibilizar uma atualização diária do portal, como já é feito com o site de dados de Covid-19”, informa a diretora do Cievs, Daniele Nunes.

A atualização dos dados será feita, a partir da inserção de registros nos sistemas de informação nacional da campanha, pelos estabelecimentos de saúde dos municípios, como explica o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

“A Sespa construiu uma plataforma web que vai ser atualizada pelo Sistema de Informação Nominal do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Então, conforme os municípios forem adicionando no sistema nacional o quantitativo de aplicações de doses das vacinas, essa informação vai ser automaticamente computada no Vacinômetro e ficará disponível para a população”, afirmou o secretário da Sespa.

O secretário acrescentou que conforme o Ministério da Saúde disponibilizar mais doses de vacinas, a Sespa divulgará as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19.