Vacinação contra Covid-19: Pará recebe mais 59 mil doses para crianças

O Pará recebeu, na madrugada deste sábado (19), mais uma remessa de vacinas contra covid-19. Foram recebidas do Ministério da Saúde o total de 59.960 doses da CoronaVac/Sinovac, que serão encaminhadas aos 144 municípios para imunização de crianças entre 6 e 11 anos.

Com esse lote, o estado acumula um total de 15.310.725 de doses recebidas, uma quantidade suficiente para ter vacinado com duas doses toda a população vacinável do Pará. Desse total, 13.909.660 foram enviadas aos 144 municípios (91,21% do total).

Pelos dados do Vacinômetro, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), até a manhã deste sábado (19), foram aplicadas 12.648.029 doses, sendo 6.079.203 como primeira dose; 5.542.417 como segunda dose ou dose única; e 1.026.409 como terceira dose.

LEIA MAIS

Da população vacinável estimada, de 7.468.272 pessoas no Pará, 81,40% receberam a primeira dose; 74,21% tomaram a segunda dose ou dose única; e 13,74% fizeram a terceira dose de reforço.

Em relação ao público infantil, ao todo há 1.151.403 crianças de 5 a 11 anos aptas à vacinação contra covid-19. Desse total, 133.061 crianças já tomaram a primeira dose, correspondendo a 11,56% desse público-alvo, segundo dados do Vacinômetro da Sespa. Belém é a cidade com melhor desempenho, que já chegou, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a 50% de cobertura da primeira dose.