65 mil crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas em Belém

Até a tarde desta sexta-feira (18), 65 mil crianças com idade entre 5 a 11 anos já haviam sido vacinadas contra a covid-19, em Belém. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e indicam que a cobertura vacinal se aproxima de 50% do público total. A prefeitura municipal prevê para a próxima segunda-feira (21) o início da aplicação da segunda dose para esta faixa etária.

O diretor de Vigilância em Saúde, da Sesma, Dr. Cláudio Salgado, explica que muitas crianças ficaram doentes com covid-19 e por isso tiveram que aguardar 30 dias a partir do início dos sintomas para poder se vacinar. "Nós estamos esperando que mais crianças nessa situação compareçam aos pontos de vacinação para vacinar", afirmou.

A expectativa da Sesma é ter, o quanto antes, 100 mil crianças vacinadas, o que corresponde a 70% do público total de 5 a 11 anos. "O que já daria um pouco mais de tranquilidade para nós", avalia Cláudio Salgado.

Salgado ainda reforça a necessidade dos pais e responsáveis ficarem atentos ao cartão de vacinação. "Na semana que vem já vamos começar a segunda dose, a partir de segunda-feira, de acordo com o que está marcado no cartão delas. É importantíssimo que as famílias olhem os cartões e cheguem até os pontos de vacinação para fazer essa nova dose", destaca.