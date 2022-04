Uso de máscaras não é mais obrigatório em ambientes internos e externos em Parauapebas, no Pará

O uso de máscara não é mais obrigatório em ambientes internos e externos em Parauapebas, no sudeste do Pará. A decisão da prefeitura do município começou a vigorar nesta quarta-feira (13). O decreto municipal data do dia 7 deste mês.

Para tomar a decisão, o prefeito Darci José Lermen considerou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garante a autonomia ao prefeito para determinar as medidas de enfrentamento à covid-19, amparadas em evidências científicas. Também considerou os indicadores atuais e o panorama das ações de saúde e, ainda, a baixa taxa de ocupação dos leitos hospitalares, nos últimos 30 dias.

Por isso, o prefeito Darci José Lermen decretou que fica permitida a circulação em ambientes internos e externos sem o uso de máscaras pela população no município de Parauapebas. Mas permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras por pessoas do grupo de risco e sintomáticos respiratórios em todos os ambientes de uso comum.