Usinas da Paz já realizaram quase 10 milhões de atendimentos

Com ofertas de ações e serviços que buscam promover a inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população, as Usinas da Paz são complexos de cidadania importantes para mudar a realidade de milhares de pessoas. O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e foi implantado pelo Governo do Pará em 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz em Ananindeua. Desde então, 13 complexos de cidadania estão em pleno funcionamento e foram responsáveis por aproximadamente 9,7 milhões de atendimentos.

Em maio, o Governo do Pará entregou a 13ª Usina da Paz, que está em pleno funcionamento em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O espaço virou uma nova referência em serviços e geração de oportunidades para os mais de 60 mil moradores da cidade. É o caso da estudante Kimberlly Maitê dos Santos Oliveira que faz o curso de informática básica no local.

“Aqui dentro do curso, a gente tá tendo a oportunidade de aprender muitas coisas importantes, desde criar documentos, usar planilhas, várias coisas que não tivemos antes, então tá sendo um privilégio ser da primeira turma do curso de informática”, comenta.

Além de Benevides, o complexo de cidadania está presente em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Benguí e Cabanagem); Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana; Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Entregue em 2022, a Usina da Paz do Jurunas/Condor melhorou a qualidade de vida dos moradores do bairro e das proximidades. A dona de casa Edinalva Santos, de 66 anos, fez curso de culinária e, no momento, está cuidando da saúde com aulas de hidroginástica.

"Eu me sinto muito bem fazendo hidro. Não falto. Eu já fiz curso de lanche e eu acho muito importante a Usina para essa comunidade. Tem muitas crianças que precisam, que não podem pagar. E aqui tem muitas coisas, muito curso para crianças, para jovens, para senhores, para todas as idades. Eu acho que ela veio proporcionar muitas coisas boas para a comunidade. E fora da comunidade também, porque tem gente que vem de longe", relata.

Em construção - Para garantir que mais pessoas tenham acesso ao complexo de cidadania por todo Pará, o Estado está construindo 24 novas UsiPaz nas cidades de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu, Belém (distrito de Icoaraci), e em Tucuruí.

Com mais de 98% das obras já concluídas, a construção da Usina da Paz do município de Tucuruí, sudeste paraense, está em reta final. Localizada na avenida 7 de Setembro, no bairro Nova Matinha, o novo complexo de cidadania do Governo do Estado terá uma área construída com mais de 6 mil metros quadrados, garantindo conforto e qualidade no atendimento à população.

"Seguimos firmes para garantir a conclusão de mais esta Usina da Paz. Este é um passo fundamental para transformar vidas e fortalecer cada vez mais a comunidade de Tucuruí. A Usina da Paz será muito mais que uma estrutura física, ela será um espaço de inclusão, educação, cidadania, saúde, formação, esporte, lazer, assistência e oportunidades para todos", destaca Elieth Braga, secretária de Estado de Articulação da Cidadania (Seac). Ao todo, são mais de 70 tipos de serviços gratuitos.