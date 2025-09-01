Usina da Paz Jurunas/Condor recebe ação do “Por Todas Elas” com vários serviços à comunidade

O Governo do Pará promoveu, nesta segunda-feira (1º), mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, que lotou a Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. Desde as primeiras horas da manhã, centenas de mulheres da região e suas famílias percorreram o espaço em busca dos serviços gratuitos oferecidos nas áreas de saúde, cidadania e lazer.

Um dos destaques da ação foi a Carreta da Mulher, que já conta com uma segunda unidade para garantir mais rapidez e comodidade nos atendimentos de saúde oferecidos ao público feminino. As unidades móveis são equipadas para realização de exames e consultas especializadas, como atendimento em mastologia, exames de ultrassonografia com laudo entregue na hora — incluindo mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal —, além de mamografias e exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

Presente no evento, o governador Helder Barbalho destacou a importância da nova unidade da Carreta da Mulher. “Hoje, nós estamos iniciando a semana com mais uma edição do programa Por Todas Elas, desta vez no bairro do Jurunas, em Belém, e inaugurando mais uma carreta com equipamentos do que há de mais moderno para poder já fazer o exame, o diagnóstico e para que o tratamento já possa ser iniciado”, afirmou.

A vice-governadora e idealizadora do projeto, Hana Ghassan, também reforçou a importância da iniciativa como espaço de cuidado e acolhimento.

“O Por Todas Elas é uma mensagem em que o nosso governo acredita que nenhuma mulher deve se sentir sozinha. A mulher cuida de todo mundo, do filho e da família. E aqui a mulher é cuidada, onde trazemos o governo para perto da população. É muito bom estar junto com vocês”, afirmou.

Entre as participantes beneficiadas, a dona de casa Alessandra Santos, de 45 anos, aproveitou a oportunidade para realizar a mamografia na Carreta da Mulher. “Foi um alívio poder fazer esse exame aqui perto de casa, sem precisar esperar tanto tempo. Esse cuidado é muito importante para nós moradores do Jurunas, tô muito feliz e satisfeita com a ação”, relatou.

Já a moradora do bairro da Condor, Renata Torres, de 31 anos, buscou atendimento oftalmológico e pôde escolher uma nova armação para seus óculos. “Eu já estava precisando trocar, mas não estava com condições suficientes. Hoje consegui fazer o exame e já escolhi a armação do meu novo óculos. Fui muito bem atendida e acolhida, obrigada”, contou.

Ao todo, mais de 30 serviços foram disponibilizados, entre eles emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, oftalmologia, escolha de armações para óculos de grau, serviços de estética, atividades recreativas para crianças, atrações culturais, sorteios de prêmios e atendimentos da Defensoria Pública do Estado e da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência (Ceped). Até os animais de estimação receberam cuidados com atendimentos veterinários e cadastro para castração.

CredCidadão - Na ocasião, também foram entregues benefícios do CredCidadão, programa estadual que concede microcrédito para empreendedores, incentivando a geração de renda e fortalecendo pequenos negócios locais. Ao todo, 50 pessoas foram beneficiadas durante a ação, representando um investimento de R$ 150 mil por parte do Governo do Estado.

Por Todas Elas - Criado em 2024, o programa “Por Todas Elas” já soma mais de 160 mil atendimentos em todo o Pará. A iniciativa estadual busca, além de garantir serviços essenciais às mulheres paraenses, fortalecer o debate sobre a participação feminina como protagonista na construção de direitos e no cenário político.

Serviço - Em breve, novas edições do programa serão realizadas, garantindo ainda mais atendimentos para a população paraense. A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram oficial @seac.pa.