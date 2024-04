Usina da Paz do Icuí recebe indígenas de diferentes comunidades com ações de saúde e assistência

Seguindo a programação da Semana dos Povos Indígenas, integrantes de diferentes comunidades dos povos originários foram até a Usina da Paz do icuí-Guajará, em Ananindeua, neste sábado (20), para participarem de ações de saúde, lazer, beleza e assistência social. Emissão de documentos, Cadastro e emissão da Carteira Nacional do Artesanato Brasileiro, Oferta CNH Pai D'égua, distribuição de enxoval, cestas básicas e Programa Sua Casa estão entre as ações.

A Secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, destaca o momento como significativo, já que os povos indígenas estão inseridos no projeto da Usina da Paz. “Quando trazemos os povos indígenas para conhecer essa diversidade de serviço que a Usina da Paz oferece nós estamos realizando um papel importante”, destaca a secretária.

Entre os serviços oferecidos como as consultas, distribuição de cestas básicas e entre outros, a secretária faz questão de destacar a emissão de documentos, uma vez que por meio dessa ação terão indígenas que vão obter pela primeira vez a documentação.

"Isso é ponto de grande importância para a história, isso tem peso, pois trazer o povo Zo’é, que é de recente contato, é significante. Com essa ação aqui quem ganha não são apenas os indígenas, a população paraense como um todo ganha, pois se tratam de políticas públicas disponibilizadas para um povo que é tão carente e que precisa tanto. É um povo que ao mesmo tempo que está em luta, também está em festa”, destaca a secretária.

Cada povo presente no dia de ação teve direito a cesta básica, de aparelhos de uso coletivos como gerador de energia, consultas, serviços de beleza e demais serviços. A secretária explica que o estado do Pará trabalha com 12 regiões de integração e o movimento indígena trabalha com oito, que estão ligadas às regiões de integração. “Além das regiões de integração também estamos com indígenas que integram o contexto urbano, ou seja, é uma diversidade, é o povo indígena espalhado por todo o Pará, pois o Pará é território indígena”, acrescenta a secretária.

A indígena Milena Tembé, 23, faz parte da Aldeia São Pedro, no município de Santa Luzia do Pará, e aproveitou o momento da ação para emitir a 2ª via da carteira de identidade, pois a primeira via estava com erro. “É um momento importante, pois temos a oportunidade de obter nossa identidade, sem essa documentação somos inexistentes”, pontua a indígena.

O indígena Asurini, de Tucuruí, diz que as ações e a Semana dos Povos Indígenas como um todo tem grande importância, pois é um momento de encontro e reencontro com parentes de outras aldeias e comunidades. “A gente aproveita o momento para participar das ações, mas também para falar das nossas realidades”, pontua o indígena.

A Semana dos Povos Indígenas termina neste domingo (21) com uma Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra - Rumo à COP 30 em direção ao Complexo Feliz Lusitânia, além de uma vasta programação cultural na Praça Dom Pedro II com Atos de Celebração em alusão ao Dia dos Povos Indígenas.

O evento

Com presença confirmada de mais de 440 indígenas e o tema “Pará é Território Indígena”, o evento é realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI). A programação afirma o potencial econômico e artístico dos povos originários - além do seu protagonismo em questões climáticas. São debates, serviços e feiras de economia criativa indígena, além de um foco especial no aspecto cultural da Semana de Povos Indígenas.