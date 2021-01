Universidade paraense é classificada como a instituição mais sustentável da região Norte

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) foi classificada como a instituição de ensino superior mais sustentável da região Norte do Brasil. Na classificação geral da América Latina, ela aparece em 103º lugar entre as mais sustentáveis, de acordo com a pesquisa UI Greenmetric Wold University Ranking 2020. A pesquisa é liderada pela Universidade da Indonésia, que avalia as ações de sustentabilidade de instituições de ensino universitário no mundo.

Para o reitor da Ufopa, Hugo Alex Diniz, “a Ufopa, como a Universidade no coração da Amazônia, tem como um de seus pilares a sustentabilidade”.

“Desde 2018 [a Ufopa] vem buscando soluções para a produção de energia e gestão de resíduos. Somos um importante ponto de coleta seletiva de lixo na cidade. Investimos cerca de 5 milhões na produção de energia solar, que terá um forte impacto positivo no nosso orçamento de 2021. Iniciamos uma parceria com a Universidade Estadual do Pará (Uepa) para o descarte adequado de nossos resíduos químicos. E vamos continuar avançando a passos largos”, completa o reitor.