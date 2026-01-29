Unifesspa divulga os aprovados no vestibular pelo Sisu 2026; veja o listão

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) divulgou, nesta quinta-feira (29), o listão dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026). A instituição, que não possui vestibular próprio e destina todas as vagas ao Enem, ofertou 1.345 vagas em 40 cursos de graduação distribuídos entre seus campi. Os resultados podem ser consultados de forma on-line, conforme o calendário oficial do Sisu 2026.

As vagas ofertadas na Unifesspa são divididas em modalidades de ampla concorrência, cotas e ações afirmativas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e pelo edital próprio da instituição. Deste total, parte das vagas está destinada à ampla concorrência, outras são reservadas às políticas de ações afirmativas e ainda uma parcela significativa compõe o sistema de cotas, o que amplia as oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes de diferentes contextos sociais.

Puderam concorrer às vagas do Sisu 2026 da Unifesspa os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025, sendo considerada, para fins de classificação, a edição do exame que resultou na melhor média ponderada, conforme os critérios estabelecidos para cada curso. Foi obrigatório que o candidato tivesse concluído o ensino médio ou apresentasse documentação oficial equivalente no momento da habilitação institucional.

Ações afirmativas

As políticas de ações afirmativas adotadas na Unifesspa seguem os critérios legais atuais e visam promover o acesso de grupos historicamente excluídos do ensino superior público. Essas políticas incluem, entre outras ações, reserva de vagas para candidatos que tenham estudado em escolas públicas, para pessoas com baixa renda, para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, para quilombolas e para pessoas com deficiência.

Essa estrutura de reserva de vagas e ações afirmativas reforça o compromisso da Unifesspa com a democratização do acesso à educação superior, ampliando as chances de ingresso de estudantes que representam a diversidade regional e social.

O processo de classificação dos candidatos da Unifesspa seguirá a ordem decrescente da nota final obtida no Sisu, considerando os pesos e critérios específicos definidos para cada curso no edital de seleção. Candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, também pelo portal do SISU, no período estipulado no cronograma nacional.

Cronograma do Sisu 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Confira os cursos ofertados por campus