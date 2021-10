Último final de semana de outubro, é de manhã com céu claro e chuvas isoladas à tarde ou à noite  

Neste sábado (30), em Belém, a previsão meteorológica, pela manhã, é de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva; à tarde, pode haver instabilidade atmosférica, com céu nublado e possíveis chuvas isoladas, o que tende a seguir pela noite.

A síntese das condições climáticas para a capital é da Gerência de Monitoramento de Tempo, Clima e Eventos Extremos Hidrometeorológicos, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O serviço estadual fez uma previsão para regiões do território paraense, para este sábado e domingo (31).

De acordo com a Semas, neste sábado, as temperaturas do ar, em Belém, devem variar com a máxima de 32ºC e mínima de 22ºC.

Confira as previsões para as regiões do Pará, neste sábado (30):

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e com chuva isolada no início da noite. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 22ºC e umidade relativa do ar variando entre 75% a 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Nordeste

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado e com chuva isolada . Em Santo Antônio do Tauá, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 23ºC, com ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Sudeste

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e com chuva isolada no início da noite. Em Santana do Araguaia, temperaturas do ar com máxima de 34ºC e mínima de 22ºC, com ventos fracos a moderados de Leste-Nordeste.

Sudoeste

Manhã: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Em Altamira, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 23ºC, com ventos fracos a moderados de Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Manhã: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado e previsão de eventos isolados de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva. Em Óbidos, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 23ºC, com ventos fracos a

moderados de Nordeste-Leste.

Marajó

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e com chuva isolada. Em Afuá, temperaturas do ar com máxima de 34ºC e mínima de 24ºC, com ventos fracos a moderados de Nordeste.

Previsão para Domingo (31)

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e com chuva isoladas no início da noite. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 22ºC e umidade relativa do ar variando entre 55 a 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Nordeste

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva isoladas.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado e com chuva isolada. Em Magalhães Barata, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 22ºC, com ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Sudeste

Manhã: Instabilidade atmosférica. Céu encoberto e previsão de eventos isolados de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva.

Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva. Em Canaã dos Carajás, temperaturas do ar com máxima de 34ºC e mínima de 22ºC, com ventos fracos a moderados do Leste-Nordeste.

Sudoeste

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Noite: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado a nublado e com chuva isolada. Em Anapu, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 22ºC, com ventos fracos a moderados de Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de eventos de chuva. Noite: Instabilidade atmosférica. Céu nublado e previsão de chuva. Em Placas, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 23ºC, com ventos fracos a moderados de Nordeste-Leste.

Marajó

Manhã: Estabilidade atmosférica. Céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Tarde: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado a nublado e com chuva isolada. Noite: Instabilidade atmosférica. Céu parcialmente nublado a nublado e com chuva isoladas. Em Breves, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 24ºC, com ventos fracos a moderados de Nordeste.