Ufra publica primeira repescagem do Prosel 2026 com 692 convocados; confira

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta terça-feira (24), a primeira Lista de Repescagem do Processo Seletivo Próprio (Prosel 2026). Foram classificados 692 candidatos para a habilitação do vínculo institucional nos seis campi da universidade. A habilitação de matrícula será toda feita on-line até quinta-feira, dia 26 de março.

A lista dos documentos obrigatórios para a matrícula está no edital de habilitação de matrícula no site da Pró-reitoria de Ensino, em proen.ufra.edu.br (https://proen.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=510&catid=2&Itemid=539), e deve ser encaminhada para o e-mail habilita.digeps@ufra.edu.br. No assunto do e-mail, o candidato deverá escrever o seu nome completo. E, no corpo do e-mail, deverá colocar o nome completo, inscrição, município e curso ao qual concorre e anexar o arquivo, contendo a documentação necessária.

A documentação deve ser enviada em PDF, sem cortes, rasuras ou emendas, com todas as informações legíveis e com tamanho máximo de 25 MB cada. Os documentos serão avaliados pela Pró-reitoria de Ensino (Proen). E, caso seja negado, ou conste como pendência, o candidato pode fazer um novo envio dentro do prazo de habilitação.

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Os calouros que optaram por concorrer às vagas de cotas raciais deverão enviar um vídeo para o procedimento de heteroidentificação. O vídeo deve ser em formato retrato, com boa iluminação e fundo claro. O candidato tem que apresentar um documento de identificação com foto e falar o seu nome completo, o curso que está concorrendo e como se autodeclara (preto ou pardo). Uma banca de heteroidentificação irá avaliar o candidato baseando-se nos aspectos fenotípicos do próprio candidato e não na sua ascendência.

Perda da vaga

Ainda segundo a Ufra, perderá o direito à vaga o candidato que não realizar ou fizer de forma incompleta o envio eletrônico da documentação. As aulas para os candidatos aprovados terão início no primeiro semestre letivo de 2026, no dia 6 de abril, seguindo o Calendário Acadêmico da Ufra. Excepcionalmente, os cursos de Enfermagem, no campus Parauapebas, e Letras-Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, iniciarão as atividades no segundo semestre de 2026, dia 8 de setembro.

Resultado

Confira aqui o resultado da primeira repescagem do Prosel 2026: https://proen.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=510&catid=2&Itemid=539