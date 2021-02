Ufra oferta mais de 2 mil vagas de graduação para ingresso via SiSU

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) especificou o quantitativo de vagas ofertadas em cada curso, tanto para ampla concorrência quanto para as modalidades de cota. De acordo com a Ufra, são ofertadas um total de 2.190 vagas em 41 cursos de graduação, distribuídos entre os campi Belém (sede), Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

O método de seleção do SiSU usa como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do candidato. Por conta das mudanças diante da pandemia da covid-19, o resultado está previsto somente para o dia 29 de março. Desta forma, as inscrições para o SiSU foram adiadas para o período de 06 a 09 de abril.

O Edital do SiSU 2021.1 foi divulgado pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação. Acesse aqui.

As inscrições dos candidatos serão efetuadas exclusivamente pela internet, pela página do SiSU, e são gratuitas. Somente poderão se inscrever os candidatos que tenham participado da edição mais recente do Enem e que tenham obtido nota acima de zero na redação.

Cada concorrente poderá se inscrever em até duas opções de vaga, na ordem de sua preferência. O candidato poderá alterar as suas opções apenas durante o período de inscrição.

De acordo com o Termo de Adesão da Ufra ao SiSU, 1.087 vagas são destinadas à ampla concorrência, 8 vagas a ações afirmativas e 1.095 vagas através da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/20212). A relação de documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações afirmativas também está descrita no documento.

Para os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio ou equivalente no Pará e residam no Estado, com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, têm direito a um bônus de 5% na nota, válido apenas para a ampla concorrência.

A Ufra também reservará vagas para candidatos autodeclarados surdos no curso de Letras - LIBRAS (campus Belém).