Ufra enfrenta impasse na emissão de diplomas por falta de atualização no sistema

A instituição informou que a emissão digital dos documentos está suspensa devido a pendências financeiras que impedem a atualização do sistema acadêmico

O Liberal

Estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) que concluíram seus cursos estão enfrentando dificuldades para obter seus diplomas. A instituição informou que a emissão digital dos documentos, exigida por nova normativa do Ministério da Educação, está suspensa devido a pendências financeiras que impedem a atualização do sistema acadêmico.

Desde 1º de julho de 2025, uma nova regulamentação do Ministério da Educação (Portaria MEC nº 70/2025) exige que os diplomas de cursos superiores, tanto de instituições públicas quanto privadas, sejam emitidos exclusivamente em formato digital. Na Ufra, no entanto, o processo esbarrou em uma barreira técnica e financeira.

Segundo comunicado da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), a universidade ainda não conseguiu atualizar o sistema SIGAA, necessário para a emissão dos diplomas digitais, por conta de pendências financeiras herdadas dos anos de 2022 e 2023. A universidade afirma estar trabalhando com outros setores — como Propladi, Proaf e STIC — para regularizar a situação.

Enquanto isso, como medida emergencial, os estudantes que concluírem seus cursos estão recebendo declarações de conclusão que podem ser usadas para comprovar a formação até que os diplomas sejam efetivamente emitidos. A instituição não informou um prazo para a normalização do serviço.

Problemas estruturais agravam o cenário

Além do impasse relacionado aos diplomas, a Ufra enfrenta também uma série de problemas estruturais que impactam o cotidiano da comunidade acadêmica. A nova gestão da Prefeitura Universitária, que assumiu em 7 de agosto de 2025, identificou a ausência de contratos vigentes para manutenção de sistemas de refrigeração, infraestrutura predial e rede elétrica.

De acordo com comunicado da Prefeitura Universitária, essa lacuna contratual tem comprometido o funcionamento de ambientes acadêmicos e administrativos, resultando em: ambientes sem climatização adequada; atrasos em reparos estruturais e conservação predial; oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A gestão informou que já iniciou ações para retomar os processos licitatórios, realocar engenheiros para reforçar a equipe técnica e elaborar um novo projeto de reforma elétrica. O objetivo, segundo a nota, é garantir melhores condições de funcionamento nos espaços universitários.

Processo eleitoral para escolha da nova Reitoria segue em andamento

Em meio à crise administrativa, a Ufra também está envolvida em uma disputa judicial referente à consulta pública para escolha da nova Reitoria. A instituição foi notificada oficialmente sobre decisão proferida no recurso nº 1019283-50.2025.4.01.0000 e, em resposta, informou que está tomando as providências necessárias junto à Advocacia-Geral da União (AGU).

A administração temporária afirmou que a realização da consulta pública é uma prioridade e que o processo será conduzido com respaldo jurídico e transparência, conforme as determinações do Poder Judiciário.

Confira os posicionamentos da Ufra na íntegra:

Comunicado da Proen/Ufra sobre Emissão de Diploma:
“A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), através da Pró-reitoria de Ensino (Proen), informa que, por determinação do Ministério da Educação (Portaria MEC nº 70, de 24 de janeiro de 2025, que altera a Portaria MEC nº 554, de 11 de março de 2019), a partir de 1º de julho de 2025, todos os diplomas de cursos superiores (em instituições públicas ou privadas) devem ser emitidos exclusivamente em formato digital.
Na Ufra, esse processo exige a atualização do sistema SIGAA. No entanto, ainda há pendências financeiras dos anos de 2022 e 2023 que precisam ser resolvidas antes que a atualização seja feita.
Diante disso, a Proen, em conjunto com a Propladi, Proaf e STIC, está trabalhando para regularizar a situação o mais rápido possível.
Enquanto isso, de forma emergencial e temporária, os alunos que concluírem seus cursos receberão declarações de conclusão de curso, válidas para comprovar a formação até que os diplomas digitais possam ser emitidos.
Agradecemos a compreensão de todos.”

Posicionamento emitido pelo Prefeito Universitário sobre os contratos de manutenção de refrigeração, manutenção predial e manutenção da rede elétrica de distribuição:
“Informamos que a gestão da Prefeitura Universitária, iniciada em 7 de agosto de 2025, tomou conhecimento imediato da ausência dos contratos de manutenção de refrigeração, manutenção predial e manutenção da rede elétrica de distribuição.
Tal lacuna contratual tem causado impactos significativos, tais como dificuldades na climatização de ambientes acadêmicos e administrativos, atrasos em reparos estruturais e conservação, bem como interrupções e oscilações na rede elétrica, comprometendo inclusive a integridade de equipamentos da Universidade.
Diante desse quadro, a atual gestão já implementou ações imediatas, incluindo reuniões estratégicas com a Diretoria de Manutenção e Meio Ambiente, unidade subordinada à Prefeitura Universitária responsável pela condução dos serviços, com o objetivo de retomar os processos licitatórios e garantir a continuidade dos serviços de manutenção. Paralelamente, está em curso a elaboração de um projeto de reforma e manutenção da rede elétrica, além da agilização dos processos para a retomada da manutenção dos sistemas de refrigeração.
Além das ações já mencionadas, realizamos também o fortalecimento da força de trabalho, com a remoção de servidores engenheiros para a unidade, fortalecendo as ações administrativas e técnicas, a fim de conferir maior agilidade e eficiência aos processos.
Ressalto que tais medidas visam restabelecer as condições adequadas para o funcionamento dos espaços universitários, assegurando a qualidade do ambiente de ensino, pesquisa, extensão e gestão, em consonância com os princípios de eficiência e responsabilidade administrativa.
A Prefeitura Universitária agradece a compreensão da comunidade acadêmica e reafirma sua dedicação em superar os desafios estruturais, promovendo uma infraestrutura que atenda às necessidades de todos os usuários da Ufra.”

Nota à comunidade acadêmica da Gabinete da Reitoria/Ufra:
“A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) comunica que foi oficialmente notificada acerca da decisão proferida no recurso nº 1019283-50.2025.4.01.0000, referente à continuidade do processo de consulta pública para a escolha da Reitoria da instituição.
Em atenção à determinação judicial, todas as medidas necessárias estão sendo adotadas em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a fim de assegurar que o processo eleitoral seja conduzido em estrita observância às decisões do Poder Judiciário e com respaldo jurídico-administrativo adequado.
A Ufra reafirma seu compromisso com o fortalecimento da democracia universitária, garantindo segurança jurídica, legalidade e transparência em todas as etapas do processo. Destacamos, ainda, que a realização da consulta pública para a escolha da nova Reitoria constitui prioridade da atual gestão pró-tempore.”

UFRA

diploma ufra
Pará
