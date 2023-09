UFPA sobe de posição no ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe

A edição 2024 do QS Latin America and Caribbean University Rankings mostrou que a Universidade Federal do Pará (UFPA) subiu no ranking de melhor universidade entre as instituições da América Latina e do Caribe. Na edição anterior, a UFPA havia alcançado a 125ª posição. Agora, subiu para a 121ª posição. Uma novidade deste ano foi a publicação de subclassificações no âmbito da América do Sul, onde a UFPA ocupou a 99ª posição; e no âmbito do Cone Sul, no qual a instituição performou na 73ª colocação.

Neste ano, a avaliação do QS University Rankings incluiu cerca de 1.500 instituições de 104 localidades de todo o mundo, sendo 192 universidades da América Latina e do Caribe. Entre as categorias, o ranking considera nove indicadores para análise: reputação acadêmica, reputação no mercado de trabalho, proporção de professores por estudantes, citações por docente, proporção de docentes internacionais e proporção de estudantes estrangeiros.

Também foram colocados novas medidas de avaliação nesta edição: redes de pesquisa internacionais, resultados de empregabilidade e sustentabilidade. Os indicadores em que a UFPA melhor performou foram a proporção de professores por estudantes, as redes de pesquisa internacionais e a reputação acadêmica.

A instituição também subiu de posição na avaliação do Times Higher Education Latin America University Rankings 2023, divulgada em julho de 2023. A UFPA alcançou quatro posições acima da edição anterior. Entre as brasileiras, a UFPA está na 33° posição. A Universidade de São Paulo (USP) assumiu a liderança do ranking da América Latina e do Caribe. Também se destacaram nas melhores posições a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

“Apesar das diferenças de métricas adotadas pelos rankings internacionais, temos acompanhado o avanço da Universidade Federal do Pará em diversas avaliações, o que é um sinal de reconhecimento da importância e do porte da nossa instituição para além da já conhecida fama de ‘maior do Norte’. Em um momento em que a Amazônia se torna um assunto global, é muito significativo que uma universidade na e da Amazônia alcance esses novos patamares”, diz o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Cidades)