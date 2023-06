Programa da UFPA promove desenvolvimento profissional da população LGBTQI+

O programa de Empregabilidade LGBTQI+, do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (ICJ/UFPA), terá duas ações para promover o acesso ao mercado de trabalho pela comunidade LGBTQI+, em Belém.

Às 9h, do próximo dia 20, haverá o curso para empresas ‘Diversidade e Inclusão – aprendendo com as diferenças’, na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), na avenida Governador José Malcher, nº 652, no bairro de Nazaré.

Em seguida, no dia 23, será a vez do curso ‘Ações Inclusivas e Mercado de Trabalho’, voltado para pessoas do segmento interessadas em se preparar para o trabalho formal.

Idealizadora e coordenadora do programa Empregabilidade LGBTQI+, pelo ICJ/UFPA, a professora doutora Luanna Tomaz explica que o ‘Empregabilidade LGBTQI+’ é uma ampla iniciativa sob a qual há uma gama de ações afirmativas para a qualificação e o acesso ao mercado de trabalho do segmento LGBTQI+.

Luana Tomaz disse que o programa busca o aperfeiçoamento profissional dessa parcela da população, mas também contribuir para o debate público sobre sexualidade, direitos e acesso a emprego e educação.

“Além disso, desenvolver planos de intervenção e produtos para garantia da empregabilidade e da formação desta parcela da população. Também buscamos fomentar a produção científico profissional da população LGBTQI+", informou a professora, que tem a parceria no projeto, da professora doutora Valena Jacob, também do ICJ.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é parceiro do programa, informou Luanna Thomaz. E, entre as ações que ainda vão acontecer, ela destacou a residência jurídica e empregabilidade LGBTQI+ na clínica de atenção à violência, o curso de especialização em promoção de políticas públicas em gênero e sexualidade na Amazônia.

O programa de Empregabilidade LGBTQI+, enfatizou a professora, tem contado com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pará, e vem encaminhado pessoas da comunidade LGBTQI+ para a inscrição gratuita nos cursos profissionalizantes do Senac.

Veja algumas das áreas ofertadas pelo Senac, em Belém:

Arte e artesanato;

Beleza e estética;

Comércio;

Educação;

Eventos;

Hotelaria;

Limpeza, conservação e zeladoria;

Moda;

Saúde e bem estar;

Segurança;

Tecnologia e TI.

Serviço

Período de Inscrições até 13/06

Acesse, aqui, o link do Formulário

O preenchimento do formulário não garante a vaga. Somente será efetivada a inscrição mediante aprovação do Senac e inscrição presencial.