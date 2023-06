Enem 2023: 700 alunos participam de ‘Aulão Solidário’ promovido pelo Sistema de Ensino Rosana Bastos

Alunos de escolas públicas de Belém e de baixa renda participaram na manhã deste sábado, 3, do Aulão Solidário, com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado pelo Sistema de Ensino Rosana Bastos, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), das 8h até ao 12h. 700 alunos estiveram presentes e a inscrição era 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma entidade sem fins lucrativos.

A professora de redação, Rosana Bastos, levou ao Centur um time de professores abrangendo as quatro áreas de conhecimento do Exame, entre eles: professores Robson Gurjão, de Química; Antônio Carvalho, de Geografia; Michel Pinho, de História; Fabrício Lobato, de Matemática e ela encerrou o aulão com os conteúdos de Redação. Além de levar uma aluna do sistema de ensino que é "Redação 960" e está buscando a nota mil no Enem.

Ágatha Sales, 16 anos, é estudante do convênio do Sistema de Ensino Rosana Bastos e pretende entrar ou na Universidade Federal do Pará (UFPA) ou na Universidade do Estado do Pará (UEPA), no curso de Medicina. Além dos conteúdos do curso, prestar esse testemunho da evolução e preparação, é gratificante, diz. "Eu estou há três anos no curso, no começo eu nem sabia começar direito uma redação, hoje eu me sinto preparada para o Enem e estou em busca da nota mil", iniciou.

"Poder compartilhar a minha história e ver que o curso está proporcionando aos alunos de escolas públicas ou de baixa renda a mesma oportunidade de aprender, me dá orgulho, pois eu sei a qualidade de ensino de todos os professores que passaram por aqui. E eu mesma tirei muitas dúvidas que vão surgindo enquanto estudamos", completou.

Athos Gabriel, 18 anos, estuda no convênio do colégio Impacto. Pretendendo prestar vestibular ao curso de Medicina veterinária, não só na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), mas em outros estados do país, ele percebe o aulão como uma oportunidade de ampliar os seus estudos regulares. "Primeiro aulão que eu participo. Uma matéria que eu me identifiquei foi química e a que mais eu tenho dificuldades. Com a aula, eu consegui sanar as dúvidas, resolver os exercícios. Esses aulões ajudam a ter mais confiança para fazer o Enem.

Rosana Bastos já realiza há 20 anos os aulões gratuitos e com a responsabilidade social de entregar aulas de qualidade para os alunos e reverter os alimentos arrecadados às ONGs. A Casa do Menino Jesus será beneficiada com os alimentos. “Selecionamos professores renomados, para que eles tenham uma palestra única. Temos uma responsabilidade social, os alunos precisam de aulas de qualidade. Estamos aqui por isso!”, declarou.

O professor de Geografia e sócio de Rosana, Antônio Carvalho também destacou a importância do repertório socio-cultural para a redação. "É importante se manter atualizado. Repertório é todo o conhecimento teórico que os alunos têm acerca das áreas de conhecimento, e esses conhecimentos serão usados dentro de cada fragmento do texto, da redação", pontuou.