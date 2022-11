UFPA: Resultado do Mobaf tem 45 integrantes de povos tradicionais aprovados

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (25), o resultado do Processo Seletivo para Mobilidade Acadêmica Afirmativa 2022 (Mobaf 2022). O objetivo do Mobaf é disponibilizar aos estudantes quilombolas e indígenas a possibilidade de trocar de curso após entrarem na Universidade. No total, 45 estudantes foram classificados (as) após as duas fases do concurso, sendo seis indígenas e 39 quilombolas.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O RESULTADO

Após o resultado, os(as) candidatos(as) classificados(as) devem aguardar a convocação para habilitação ao vínculo institucional, a ser divulgada pelo Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC). O processo contou com um total de 238 inscritos para as vagas destinadas a indígenas e 392 inscritos nas vagas para quilombolas.

Participaram da seleção discentes dos cursos de graduação da UFPA cujos ingressos ocorreram por meio de Processo Seletivo Especial (PSE) destinado à seleção de candidatos indígenas e quilombolas (PSE-IQ), com um mínimo de 20% e um máximo de 50% da carga horária das atividades curriculares do curso ao qual estavam vinculados(as).

As vagas não preenchidas serão direcionadas ao Processo Seletivo de Mobilidade Acadêmica (Interna e Externa), cujo edital está previsto para ser lançado no início de dezembro deste ano.