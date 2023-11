UFPA publica 6ª Chamada do Processo Seletivo 2023 para habilitação em 81 Cursos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou nesta quarta-feira (22) a 6ª Chamada do Processo Seletivo 2023, convocando 189 estudantes para a habilitação em 81 cursos, conforme o Calendário Acadêmico 2024. Os calouros devem consultar o Edital de Habilitação no site do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC/UFPA) para informações detalhadas sobre as fases do processo.

As etapas incluem preenchimento cadastral e envio de documentos online, entrega presencial de documentos originais e cópias, validação de autodeclaração de pessoas negras ou indígenas e verificação de condição de pessoa com deficiência (PcD). A falta em qualquer etapa ou a não apresentação de documentos podem resultar na perda da vaga.

Em atendimento a uma Ação Civil Pública, candidatas(os) indeferidas(os) na Banca de Heteroidentificação voltarão para a lista de espera. A habilitação bem-sucedida é pré-requisito para a matrícula nas atividades acadêmicas. As etapas obrigatórias incluem preenchimento online no Cadastro Online de Calouros (COC) e apresentação presencial dos documentos, com prazos específicos divulgados no edital.

Candidatas(os) autodeclaradas(os) negras ou indígenas passarão por avaliação presencial pela banca avaliadora. Para a autodeclaração indígena, será necessária a apresentação de documentos específicos. Recursos podem ser interpostos em caso de indeferimento, avaliados por uma banca recursal.

Estudantes em vagas de PcD terão seus documentos analisados por uma Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, com possibilidade de avaliação presencial. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número de WhatsApp disponibilizado pelo CIAC/UFPA.

O preenchimento do COC deve ser realizado de 25 de novembro a 3 de dezembro de 2023. Mais detalhes estão disponíveis no site do CIAC/UFPA.