Livro 'Ponte para o Futuro': comunicação para transformar vidas

A transformação da vida de uma pessoa e, no sentido coletivo, das civilizações, não ocorre sem a comunicação. Isso porque a comunicação, como princípio transformador, tem como foco a busca pela verdade em prol do bem-estar social. Essa a tônica da experiência de 25 anos da Escola de Comunicação Papa Francisco, que, a partir desta terça-feira (21), tem uma expressiva parte de sua história contada em livro. Trata-se de "Ponte para o Futuro - Relatos e experiências sobre educação em comunicação transformadora da Escola de Comunicação Papa Francisco", livro organizado pelo padre Claudio Pighin, grande incentivador das atividades desse núcleo educacional sediado em Belém.

Lançamento do livro 'Ponte para o Futuro', na UFPA, em Belém (PA) (Fotp: Cristino Martins / O Liberal)

O lançamento ocorreu no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (Ineaf) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na presença dos professores da UFPA, César Martins de Souza e Gutemberg Guerra. A professora Vera Arruda, vice-diretora da Escola de Comunicação Papa Francisco, destacou que esse espaço pedagógico começou em 1998, com um curso básico, mediante aprovação do projeto no Programa Comunidade Solidária, administrado por Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

Em 2004, adotou o curso técnico de Comunicação Social, a partir de aprovação no Conselho Estadual de Educação (CEE). Vera Arruda destacou o empenho do padre Claudio Pighin em viabilizar contribuições e parcerias em prol da Escola, que conta com apoio do Grupo Liberal.

Talentos

O curso abrange rádio e TV em dois módulos. A cada edição anual do curso, uma média de 17 alunos frequentam a escola. São pessoas que não têm condições de pagar um curso técnico ou uma faculdade. Mil alunos já fizeram o curso até hoje. Vinte ex-alunos relatam suas experiências na Escola por meio do livro que inaugura um projeto de memória da "Padre Francisco'.

"Esse livro reúne depoimentos de ex-alunos, então, é uma forma de eles se enxergarem e de mostrarem para a sociedade a mudança de vida que ocorreu com eles. Eram alunos e hoje são profissionais no mercado de trabalho de comunicação. Quando eles contam essas histórias para a gente, mostram aonde puderam chegar por meio dos estudos, dessa oportunidade que o curso deu para eles desenvolverem o talento que já tinham. Muitos deles já tinham talento para a área de comunicação, outros acabaram se descobrindo", ressalta o professor Thales Puget, coordenador acadêmico da Escola, que funciona na passagem São Francisco, entre Duque de Caxias e Romulo Maiorana, no bairro do Marco.

Como explicou o diretor geral da Escola, padre Claudio Pighin o título o livro, "Ponte para o Futuro", traduz a proposta da Escola de Comunicação Papa Francisco, "porque queremos protagonizar a juventude em uma sociedade que gosta de marginalizar". Padre Claudio destacou que o curso visa não apenas ensinar os alunos a manusear os equipamentos de comunicação, mas a saber confeccionar mensagens, a recepcionar mensagens. "Por isso dedicamos esse curso ao papa Francisco, grande comunicador da nossa história". O curso tem mil horas, entre 800 de aula e 200 de estágio.

Padre Claudio Pighin: comunicação transformadora (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Verdade dos fatos

Participar do curso ajudar os jovens a desenvolver os dons, a capacidade que têm dentro de si, escondidos. O curso é gratuito para alunos de baixa renda. "A comunicação deve promover a pessoa. Muitas vezes, se fala da comunicação apenas se referindo à tecnologia, mas todo ser humano se relaciona à comunicação, a simples existência, por exemplo, é uma comunicação', salientou.

O padre Claudio Pighin observou, ao se dirigir a estudantes do curso, que a comunicação verdadeira, transformadora quer saber a verdade dos fatos. Nesse sentido, a professora Ana Paula Andrade da UFPA e ex-professora da Escola ressalta a proposta de se trabalhar o olhar crítico dos alunos, ou seja, dos futuros profissionais de comunicação. Como parte do Movimento pela Comunicação (MovCom) da Escola Papa Francisco, os alunos têm desenvolvido atividades práticas, como as relacionadas ao Círio 2023 e a eventos da UFPA.

O jornalista Felipe Melo, diretor de Conteúdos do Grupo Liberal, estudou na Escola de Comunicação Papa Francisco em 2001. O relato de Felipe está no livro da Escola. "O aprendizado adquirido na "escola pighiniana" não se limita apenas ao campo da comunicação social. Vai muito além, ultrapassa os limites da necessidade atávica do ser humano em se comunicar e nos faz encontrar com a face divina das relações interpessoais, pois, creio que comunicar também é um dos milagres da vida".

Estudantes e professores no lançamento do livro 'Ponte para o Futuro' (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Felipe ressalta que, profissionalmente, sempre busca "pautar uma Amazônia que não está sendo pautada" e agir em prol da democracia e liberdade de imprensa, entre outros valores adquiridos na Escola. Para adquirir o livro "Ponte para o Futuro", pode ser contatada a Escola (99836-0505) ou em centros paroquiais e comunitários.