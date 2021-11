UFPA promove curso sobre manejo de resíduos sólidos urbanos a prefeituras e órgãos do estado

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (PPGESA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), no âmbito das atividades da rede de pesquisa em Resíduos Sólidos junto do Programa Protegeer Rede Virtual Brasil-Alemanha, na qual a instituição de ensino está inserida, irá realizar nos dias 29 e 30 de novembro, o curso “Sustentabilidade no manejo de resíduos sólidos urbanos: encerramento de lixões e próximos passos”, destinado a prefeituras e órgãos do Estado do Pará, com objetivo de aprimorar o manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

O primeiro dia de treinamento será feito em formato virtual. Na ocasião, serão abordados aspectos de cobrança e da adoção da melhor rota tecnológica de tratamento de RSU com aplicação de modelo de gestão dos resíduos que garanta a preservação dos recursos naturais, bem como reduza o uso da energia e as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

No segundo dia ocorrerá a parte prática, que será realizada no Parque de Tecnologia do Guamá. Durante o treinamento será feita a aplicação de duas ferramentas: 1) Rotas Tecnológicas e Custos e 2) Ferramenta de Cálculo da Cobrança (Taxa ou Tarifa), ambas desenvolvidas pela UFPA, para o aperfeiçoamento da gestão de resíduos, e desse modo garantir a implementação das possíveis rotas tecnológicas, que precisarão estar amparadas em um sistema de logística apropriado, que garanta a inclusão social, e sobretudo a sustentabilidade econômico-financeira e ambiental em todo território paraense.

“A universidade resolveu utilizar a ferramenta que ela tem de melhor que é preparar o recurso humano. Vamos compartilhar algumas ferramentas que nós desenvolvemos para melhoria da gestão dos resíduos sólidos e esse compartilhamento envolve o treinamento prático onde estamos convidando engenheiros de prefeituras e órgãos do governo do Estado para que a gente possa repassar esse treinamento para utilização de um aplicativo e uma planilha no Excel para que eles possam calcular qual a rota de tratamento que ele pode utilizar no município, depois de calculada essa rota ele vai poder calcular qual o custo disso e depois como é que ele coloca a ferramenta de cobrança para que aquela rota e aquele custo não vá por água abaixo”, explica o engenheiro sanitarista e vice-coordenador do PPGESA, Neyson Mendonça.

Mendonça ressalta ainda que durante o curso será apresentado o Programa Protegeer que busca formar uma rede virtual para disseminação de conhecimento na área de resíduos sólidos e assim fortalecer os atores a partir da troca de experiências. “Uma solução que eu tenho para a região metropolitana ela é muito diferenciada da solução que eu vou ter para o Marajó, ou para o centro-oeste do Estado, ou da Calha Norte, cada local pede um projeto diferenciado e para que isso ocorra é necessário treinamento.”

A UFPA também disponibilizará uma assistência técnica para atender as prefeituras e órgãos que tiverem dificuldade em lidar com o tema.