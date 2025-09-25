Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

UFPA participa do 'Projeto Casa Vozes dos Oceanos' na COP 30 e abre inscrições para voluntários

O projeto propõe uma experiência imersiva que combina arte, ciência, tecnologia e educação ambiental

O Liberal

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu inscrições para estudantes interessados em atuar como voluntários no Projeto Casa Vozes dos Oceanos, que será realizado de 6 a 22 de novembro de 2025, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém. O evento integra a programação oficial da COP 30 e terá acesso gratuito ao público.

Projeto une arte, ciência e educação ambiental

Idealizado pelo Instituto Voz dos Oceanos e pela Família Schurmann, o projeto propõe uma experiência imersiva que combina arte, ciência, tecnologia e educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da Amazônia e dos oceanos no enfrentamento da crise climática.

Um dos destaques será a valorização da zona costeira amazônica e do papel estratégico do oceano para a mitigação dos impactos climáticos e a construção de um futuro mais sustentável e resiliente.

Papel da UFPA no projeto

A UFPA terá participação em diferentes frentes. A instituição será responsável pela curadoria científica dos conteúdos expositivos e pela coordenação da monitoria acadêmica, envolvendo estudantes de graduação e pós-graduação.

Professores e pesquisadores também estarão à frente de painéis e mesas-redondas, promovendo debates sobre temas estratégicos relacionados à Amazônia, ao oceano e à crise climática.

Além disso, a Universidade ficará responsável pela produção e adaptação de conteúdos voltados a valorizar a singularidade da região amazônica, reforçando o compromisso com a divulgação científica e a preservação do patrimônio natural.

Inscrições para voluntários

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para voluntários da UFPA, que atuarão como monitores durante a exposição. Os participantes receberão certificado de atividade de extensão, com carga horária validada pela Universidade.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro e podem ser feitas por meio deste formulário online disponibilizado pela instituição.

Além de vivenciar um evento histórico, os voluntários terão contato com pesquisadores, artistas, ativistas, representantes de governos e organizações internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ufpa

Projeto Casa Vozes dos Oceanos

COP 30

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIRALIZOU

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

25.09.25 11h34

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

BALANÇO

Acidentes nas rodovias federais do Pará crescem quase 5% nos primeiros 7 meses de 2025, aponta PRF

De janeiro a julho deste ano, foram 573 ocorrências, contra 546 no comparativo com o mesmo intervalo de 2024

25.09.25 7h00

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

JUSTIÇA

Governo do Pará pode pagar multa milionária por não explicar programas de ensino a distância

Em janeiro deste ano, indígenas de várias regiões do Pará ocuparam a sede da Seduc se posicionando contra a implementação dos programas de ensino remoto

25.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda