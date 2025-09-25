UFPA participa do 'Projeto Casa Vozes dos Oceanos' na COP 30 e abre inscrições para voluntários

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu inscrições para estudantes interessados em atuar como voluntários no Projeto Casa Vozes dos Oceanos, que será realizado de 6 a 22 de novembro de 2025, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém. O evento integra a programação oficial da COP 30 e terá acesso gratuito ao público.

Projeto une arte, ciência e educação ambiental

Idealizado pelo Instituto Voz dos Oceanos e pela Família Schurmann, o projeto propõe uma experiência imersiva que combina arte, ciência, tecnologia e educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da Amazônia e dos oceanos no enfrentamento da crise climática.

Um dos destaques será a valorização da zona costeira amazônica e do papel estratégico do oceano para a mitigação dos impactos climáticos e a construção de um futuro mais sustentável e resiliente.

Papel da UFPA no projeto

A UFPA terá participação em diferentes frentes. A instituição será responsável pela curadoria científica dos conteúdos expositivos e pela coordenação da monitoria acadêmica, envolvendo estudantes de graduação e pós-graduação.

Professores e pesquisadores também estarão à frente de painéis e mesas-redondas, promovendo debates sobre temas estratégicos relacionados à Amazônia, ao oceano e à crise climática.

Além disso, a Universidade ficará responsável pela produção e adaptação de conteúdos voltados a valorizar a singularidade da região amazônica, reforçando o compromisso com a divulgação científica e a preservação do patrimônio natural.

Inscrições para voluntários

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para voluntários da UFPA, que atuarão como monitores durante a exposição. Os participantes receberão certificado de atividade de extensão, com carga horária validada pela Universidade.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro e podem ser feitas por meio deste formulário online disponibilizado pela instituição.

Além de vivenciar um evento histórico, os voluntários terão contato com pesquisadores, artistas, ativistas, representantes de governos e organizações internacionais.