UFPA oferta vagas gratuitas em cursos livres de língua estrangeira para alunos de graduação

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com as inscrições abertas, de 5 a 14 de julho de 2023, para participação no Projeto Prolínguas , com acesso gratuito a cursos de Inglês, Francês e Espanhol nos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras do Instituto de Letras e Comunicação. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deve escolher a modalidade de curso pretendida.

O Prolínguas possibilita ao discente a formação em Inglês, Francês e Espanhol para o desenvolvimento de habilidades de leitura, compreensão e escrita em línguas estrangeiras modernas, com agregação de valor à formação acadêmica e profissional a estudantes em situação de vulnerabilidade.

Para o próximo semestre letivo, serão ofertadas 300 (trezentas) vagas (entre novos e renovação), divididas em quatro modalidades de cursos, com a opção de cursos presenciais ou de forma on-line.

Auxílio

Aqueles que forem aprovados (as) para as vagas receberão um auxílio financeiro para aquisição do material didático no valor de até R$ 200,00 (duzentos reais), com a condição indispensável de realizar a prestação de contas na Saest/UFPA.

Quem pode participar

Podem se inscrever no Prolínguas 2023.2 estudantes da UFPA, regularmente matriculados (as), prioritariamente cursando a primeira graduação presencial, que estejam inscritos e aptos no Cadastro Geral de Assistência Estudantil (CADGEST). Não podem participar estudantes desistentes de edições anteriores do Prolínguas, sem justificativa plausível, e o(a) discente que estiver com pendências de prestação de contas na Saest, em Auxílios Creche, Kit Acadêmico, Kit PcD, Viagem Acadêmica (AVA) e SCDP (diárias e passagens).