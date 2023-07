Google vai apresentar curso sobre inteligência artificial no próximo sábado (8); saiba como assistir

O Brasil receberá um novo evento organizado pelo Google Cloud, com transmissão ao vivo para todo o país, direto da cidade de São Paulo. O evento chamado de “Innovators Hive” terá início às 10h do próximo sábado, 8 de julho, e terá palestras e workshops sobre inteligência artificial generativa, chatbots, entre outros assuntos da área.

Diversos nomes proeminentes da área participarão do evento. Melina López, gerente de Marketing de Produto e Inclusão para a América Latina irá abrir o evento com uma palestra sobre diversidade e inclusão voltada para a carreira de dados e IA. Amanda Brinhosa e Cyntia Nishida, customer engineers do Google Cloud para o Brasil também irão participar do ciclo de palestras, com uma apresentação sobre IA generativa e large language models (LLM).

Além das apresentações citadas anteriormente, o evento contará com outras duas palestras sobre machine learning e os desafios para desenvolvimento na nuvem. A agenda do evento pode ser conferida no site do “Innovators Hive”, onde o usuário também conta com a opção de cadastrar sua conta para ser notificado quando as palestras iniciarem.

Inclusão no universo dos desenvolvedores

A série de palestras será introduzida com uma keynote sobre equidade no meio da tecnologia, e contará com a presença de Vitor Leonardo, membro da Quebradev, e Bruna Santos, integrante da ONG Perifacode. A Quebradev tem como objetivo democratizar o acesso à informação na periferia, enquanto a Perifacode capacita, discute e faz ouvir a voz da periferia no mercado digital.

Também participarão do momento introdutório Melina López e Anderson Jeronimo, Head de Customer Engineering para Serviços Financeiros do Google Cloud. O evento ocorrerá em formato híbrido, sendo realizado de maneira presencial no Klompexo Tempo, em SP, e em transmissões ao vivo presenciais, organizadas por parceiros do Google Cloud em cidades fora do eixo RJ-SP: Em Belo Horizonte (MG), organizada pela Multiedro, e em Fortaleza (CE), com a Santo Digital à frente.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)