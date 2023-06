Google for Brasil: Inteligência Artificial ‘Bard’ segue sem previsão de vigorar no país

Assunto do momento na comunidade de tecnologia no mundo, a Inteligência Artificial ainda gera muitos questionamentos e poucas respostas dentro do Google. Depois de problemas no chatbot “Bard” - lançado experimentalmente na Inglaterra -, a empresa recuou para avaliar o funcionamento da ferramenta.

VEJA MAIS

Em entrevista durante o Google for Brasil, o presidente do Google, Fábio Coelho, foi categórico ao explicar que a forma com que o Bard entrará no Brasil segue sem previsão. “Essa é uma solução que ainda até exige muito diálogo no que se refere à presença de como o conteúdo vai disponibilizar as informações para o usuário”, disse.

A relação entre Google e sites de notícias tem se tornado cada vez mais intensa e pode aumentar haja vista que, na fase experimental, os planos do Bard é de responder às buscas dos usuários com resumos feitos a partir de informações publicadas na web. Esse processo pode reduzir drasticamente a audiência de sites de notícia. Por este motivo, Coelho explicou:

“Nós temos 160 parceiros em vigor e, no Brasil, temos uma preocupação muito grande em mantê-los e, é claro, crescer essa base. Então, estamos estudando como será o funcionamento dele para que não haja impacto negativo a ninguém e todos ganhem”, garantiu o presidente do Google no Brasil.

O discurso foi traduzido de forma prática também pelo diretor-sênior de Engenharia no Google, Bruno Pôssas, que declarou à imprensa: “A Inteligência Artificial generativa é um tema que passa por testes e precisa melhorar a qualidade de modelos de linguagem para habilitar para outras línguas. Enquanto isso, seguirá somente no inglês e sem previsão de virar para o português”, enfatizou.