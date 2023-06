Google for Brasil aborda inteligência artificial e ferramentas para sustentabilidade na Amazônia

Afinal, Inteligência Artificial vai destruir o mundo? Para o Google, não.A Inteligência Artificial e a Amazônia foram pilares da quinta edição do Google for Brasil realizado nesta terça-feira (27), em São Paulo. Ao todo, 18 veículos foram convidados. O Liberal foi o único do Pará. Entre os palestrantes, esteve o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, que reforçou a importância da Inteligência Artificial para estratégias da empresa para a criação de ferramentas voltadas para a educação.

"A Inteligência Artificial existe no Google desde 2018, mas ganhou um boom agora por conta dos modelos de linguagem. A gente tem trabalhado para construir as ferramentas para as salas de aula. Já lançamos, inclusive, cursos com certificados profissionais. Agora, estamos lançando curso de marketing digital e e-commerce, distribuindo bolsas de estudo pelo Brasil. No total, já disponibilizamos mais de 150 mil cursos e queremos mais", disse Fábio Coelho, que já tinha adiantado alguns dos temas no Twitter:

Durante o evento, ainda sobre a Inteligência Artificial, Coelho reforçou a questão climática, com parcerias estratégicas para tratar de assuntos como deslizamentos, queimadas e outros. Como ferramenta, é possível detectar um incêndio com o ML e também com sinais de alertas de inundações, ambos com imagens de satélite.

Alertas de incêndios e inundações são emitidos a partir de imagens de satélite (Divulgação)

“É possível descobrir um incêndio em seu estágio inicial e, desde abril, esse sistema já emitiu mais de 50 alertas que impactaram mais de 4 milhões de pessoas. Lançamos as ferramentas no evento em Belém e já temos estes resultados importantes para a sociedade”, reforçou e completou: “É uma forma de contribuir com as autoridades locais nessa questão climática”.

Além da localização da zona de perigo, as pessoas são direcionadas a conteúdos relevantes de fontes oficiais, incluindo links, telefones e orientações de emergência. Também é possível identificar as regiões de perigo diretamente no Flood Hub, plataforma de informações sobre enchentes do Google.

Outros recursos de IA criados pelo Google podem contribuir com os esforços das autoridades locais para monitorar e gerenciar ações em torno de problemas climáticos. Durante o Google for Brasil, a empresa anunciou parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Impa, e apoio da prefeitura do Rio de Janeiro, para ajudar a criar modelos de Inteligência Artificial capazes de prever, com mais eficácia e em curto prazo, a hora exata de uma chuva ou tempestade, para a cidade do Rio de Janeiro.

Nos próximos meses, o Google pretende trabalhar no desenvolvimento desta tecnologia para outras regiões do país, por meio da parceria com o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, o ICEA, da Força Aérea Brasileira.

“Esses são só alguns exemplos do potencial da Inteligência Artificial do Google para trazer impacto social e contribuir com o trabalho das autoridades locais na previsão de enchentes e outras tragédias naturais. E o mais importante: possibilitar às populações afetadas mais acesso a informações confiáveis para mantê-las seguras em momentos críticos”, afirmou Fábio Coelho durante o evento Google For Brasil.

Belém será a sede do Brasil na COP 30 em 2025, maior conferência do clima no mundo, com apoio da ONU e de autoridades e entidades ambientais de todo o planeta.