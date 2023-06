Brasileiros vão conseguir encontrar pontos de coleta de recicláveis no Google Maps

Os brasileiros em breve deverão ter acesso a informações sobre pontos de coleta de materiais recicláveis por meio do Google Maps, serviço gratuito de mapas e imagens de satélite. O projeto é uma iniciativa do Google e O Boticário. A parceria inédita foi anunciada nesta terça-feira (28) durante o Google for Brasil e visa mobilizar os brasileiros em torno da economia circular.

O projeto também vai além: não só a localização dos pontos de coleta será informada, como também os tipos de materiais que podem ser entregues em cada um deles. Na prática, os brasileiros poderão descobrir onde podem entregar diferentes tipos de resíduos, como garrafas plásticas, eletrônicos, baterias, garrafas de vidro, lâmpadas, entre outros.

A estimativa é que sejam incluídos 3,5 mil novos pontos de reciclagem em todo o Brasil no Google Maps a partir das próximas semanas, com base em dados coletados pelo eCycle e que serão sinalizados com o atributo de reciclagem da plataforma do Google, com o apoio de O Boticário. O número deve dobrar a partir dos próximos meses e chegar a 10 mil pontos ao longo da parceria de dois anos entre as empresas.

A lista de pontos de reciclagem vai incluir os locais disponíveis do Boti Recicla do Boticário – maior programa de logística reversa do Brasil em pontos de coleta do setor de cosméticos –, além de Quem Disse, Berenice?, Eudora e Tô.que.Tô - marcas do Grupo Boticário que também recebem essas embalagens.

Como encontrar?

Será possível encontrar locais de coleta de materiais recicláveis ao pesquisar na Busca ou no Google Maps termos como “reciclagem de baterias perto de mim”, “reciclagem de cartuchos de tinta perto de mim” ou “reciclagem de sacolas plásticas perto de mim”, informou ainda o Google.

Ao selecionar o ponto desejado, o usuário encontrará informações sobre o tipo de resíduos que podem ser entregues no local, endereço e telefone, além de conseguir salvar o local para visitar depois e traçar uma rota.

Interesse por reciclagem

A iniciativa entre as empresas surgiu para atender a demanda de um número cada vez maior de brasileiros que têm buscado saber sobre onde reciclar os materiais que utilizam em sua rotina. Dados do Google apontam que este é o segundo tópico relacionado à Sustentabilidade mais buscado no Brasil, atrás apenas dos termos relacionados a mudanças climáticas. Algumas das principais buscas feitas no Google no Brasil estão relacionadas aos materiais que podem ser reciclados e também aos pontos dedicados à coleta de resíduos.

“Nós esperamos que essa parceria permita que mais brasileiros possam encontrar locais para reciclar itens do dia a dia, gerando um impacto positivo na cadeia de reciclagem no Brasil”, afirma Ivan Patriota, head de parcerias para Google Maps na América Latina.

Já Lívia Sitta, analista de insights do Google Brasil e líder do projeto, destaca a necessidade de que grandes empresas tenham compromisso com um impacto social positivo. “Há um espaço enorme a ser ocupado pelas empresas brasileiras a partir da geração de impacto positivo para o meio ambiente e sociedade. Estamos felizes que O Boticário tenha embarcado nessa importante iniciativa com a gente.”

Renata Gomide, VP Consumer do Grupo Boticário, reforça que a parceria une a preocupação com o meio ambiente e a tecnologia de forma muito positiva. “Para além das nossas metas e compromissos para o futuro, quando falamos em agenda ESG, queremos ocupar um espaço relevante enquanto agente social capaz de promover transformações. Essa parceria é estratégica e muito positiva por aliar sustentabilidade à tecnologia para otimizar a jornada do consumidor que já tem consciência sobre como descartar resíduos, mas não encontra informações sobre onde e como fazê-lo”, comenta.

Por meio da parceria com O Boticário, o Google vai adicionar no Maps dados coletados e tratados pelo eCycle, tornando possível a ampliação do número de pontos de coleta de materiais recicláveis em todo o Brasil. O projeto inclui pontos de reciclagem de garrafas plásticas, eletrônicos, baterias, garrafas de vidro, lâmpadas, entre outros.

Entre os pontos coletados pelo eCycle estão organizações não-governamentais, cooperativas de reciclagem, prédios públicos e lojas, incluindo de O Boticário, que recebem esses materiais para que sejam direcionados ao destino correto para reciclagem.