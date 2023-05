Dia da Reciclagem chama atenção para a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais

​Celebra-se nesta quarta-feira (17) o Dia da Reciclagem, data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura (Unesco) e busca estimular a reflexão sobre essa prática, que é uma das formas mais eficazes de proteger a biodiversidade e prezar pelos recursos naturais.

Segundo levantamento do Fundo Mundial para a Natureza, produzido em 2021, o Brasil é o quarto produtor de lixo ​​plástico do mundo. Das 11.355.220 toneladas, apenas 1,28% são destinados à reciclagem. O país só fica atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Os aterros sanitários continuam sendo o destino da maior parte dos resíduos, ocasionando graves prejuízos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.

Outra questão difícil de solucionar diz respeito aos aterros sanitários, onde os resíduos sólidos emitem gases de efeito estufa (GEE), principalmente o metano. Alguns materiais levam anos ou décadas para se decompor.

Todo o processo de geração, coleta, processamento e armazenamento do lixo resulta em problemas sociais, ambientais e econômicos. Como quase todas as atividades humanas geram resíduos, praticamente, em todos os lugares há a possibilidade do lixo causar problemas.

Em Belém, dentro mesmo de casa, há quem se dedique às boas práticas para ajudar a minimizar os prejuízos causados ao meio ambiente. É o caso da professora de dança Aline Ferreira. “A minha consciência ambiental surgiu após um trabalho que fiz sobre a importância de economizar água. A partir daí comecei a me ligar mais nessas coisas e tentar incentivar o maior número de pessoas possíveis”, relembrou.

Sobre as formas de reciclar, Aline contou ainda que separa plásticos, papéis e garrafas, por exemplo. “Além disso, separo as embalagens de produtos de beleza, deixo no O Boticário ou na loja da Natura. Já as pilhas, deixo na loja da Samsung”, relatou, ao acrescentar dicas para quem quer começar a reciclar. “É importante que a gente higienize minimamente as embalagens para não deixar resto de comida”, recomendou.