UFPA está entre as melhores universidades do mundo, aponta ranking internacional

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está entre 2 mil melhores instituições de ensino e pesquisa do mundo, conforme aponta um ranking internacional do Center for World University Rankings (CWUR) — uma organização de consultoria política e educacional sediada nos Emirados Árabes Unidos. A universidade ocupa a 1.206ª posição global e a 29ª posição entre as brasileiras. Se for considerada apenas a classificação em pesquisa, a Instituição figura na 1.154ª posição. No total foram, 20.531 universidades mapeadas pela pesquisa.

A metodologia do ranking — publicado pela organização desde 2012 — trabalha com o levantamento de dados públicos, sem a necessidade de as instituições disponibilizarem informações. Considera, para análise e pontuação, quatro indicadores: qualidade da educação (mensurada pelo sucesso acadêmico de ex-alunos), empregabilidade de ex-alunos, qualidade do corpo docente (medida pelo número de pesquisadores que receberam distinções acadêmicas de prestígio) e desempenho de pesquisa, computando-se o número de trabalhos publicados, de artigos em periódicos de alto impacto e influentes e o número de citações.

Ao todo, 54 instituições brasileiras integram a lista das primeiras 2 mil. Entre elas, a Universidade de São Paulo (USP) na primeira posição. Na Região Norte, a UFPA lidera, seguida do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Reconhecimento

A UFPA também tem se destacado em outros rankings internacionais. Entre os últimos resultados publicados, a UFPA esteve na 75ª colocação no Times Higher Education Latin America University Rankings 2022; entrou pela primeira vez, em 2022, no QS World University Ranking 2023, na faixa 1201-1400 das melhores instituições do mundo; performou entre as 400 melhores universidades do mundo em impacto no desenvolvimento sustentável no THE Impact Rankings 2022 e melhorou 75 posições no SCImago Institutions Rankings 2022, ocupando a 636ª posição no mundo.