UFPA divulga nova lista de repescagem do Processo Seletivo 2020

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (27), uma nova lista de repescagem do Processo Seletivo 2020 (PS2020). Desta vez, foram convocados 33 candidatos para cursos de Belém, Altamira, Ananindeua, Castanhal e Tucuruí. A entrega dos documentos obrigatórios para a habilitação deverá ser presencialmente, no dia 2 de dezembro. Confira AQUI a lista dos candidatos convocados.



Habilitação



Para realizar a habilitação, o candidato convocado deverá, inicialmente, acessar e preencher o Cadastro On-Line de Calouros, e anexar seus documentos originais digitalizados (frente e verso). A documentação deverá ser compatível com as exigências da cota na qual a pessoa se enquadra, de acordo com o disposto no Edital de convocação. O candidato deverá informar, ainda, contatos válidos de telefone e e-mail, por meio dos quais a UFPA poderá fazer contato a qualquer momento, durante o processo de análise documental.



Para efetivar o processo de habilitação, o convocado também deverá apresentar os originais e as cópias dos documentos para conferência, no dia 2 de dezembro de 2020, nos locais e nos horários dispostos no anexo II deste edital de convocação. O candidato que tiver seu vínculo institucional deferido estará apto à matrícula nas atividades acadêmicas. Já aquele que deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados ou não comparecer à convocação, no horário e no local agendados, terá a sua habilitação indeferida.



Candidatos PcD



Para quem foi classificado para as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), é necessário que também sejam apresentados um laudo médico original, emitido nos últimos doze (12) meses, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), e uma declaração de necessidade ou não de recursos de acessibilidade.



Após o envio da documentação on-line, o candidato será convocado para comparecer à Comissão Multifuncional de Perícia Médica, para a qual deverá apresentar seus documentos originais de identificação, laudo médico e exames que comprovem a provável causa da deficiência.



O candidato que não comparecer à Comissão Multifuncional de Perícia Médica ou que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no edital perderá o direito à vaga para a qual foi classificado. Também não será efetivada a habilitação de candidatos que tenham sido reprovados pela Comissão Multifuncional de Perícia Médica. A convocação para a Perícia Médica e o resultado da avaliação serão regulamentados por editais específicos a serem divulgados futuramente na página do CIAC.