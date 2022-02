UFPA divulga nona repescagem do Processo Seletivo 2021 nesta sexta-feira

A UFPA publicou nesta sexta-feira (4), a nona repescagem do PS 2021. Foram chamados cinco novos calouros para ocuparem vagas não preenchidas em chamadas anteriores no curso de Medicina – Campus Altamira.

O sistema do Cadastro Online de Calouros (COC) estará disponível das 9h, do dia 04 de fevereiro, às 12h do dia 8 de fevereiro de 2022.

A entrega presencial da documentação - original e cópias - ocorrerá no dia 8 de fevereiro de 2022, de 9h às 12h, na Secretaria Acadêmica do Campus de Altamira.