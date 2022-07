UFPA divulga quinta chamada do Processo Seletivo 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta segunda-feira (4), a 5ª Chamada do Processo Seletivo 2022 (PS 2022) para cursos com ingresso no próximo semestre. O total é de 432 convocados, os quais precisam seguir as etapas do edital de convocação para darem andamento na habilitação ao vínculo institucional. Os campi em que houve chamada são: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Soure e Tucuruí.

O preenchimento do sistema de Cadastro Online de Calouros (COC) estará disponível a partir de 9h do dia 5 de julho de 2022. Após essa etapa, os candidatos devem estar atentos ao calendário de verificação presencial da documentação e da passagem por banca de HeteroIdentificação e/ou de pessoa com deficiência para concorrentes no sistema de cotas.

Matéria em atualização. acompanhe para mais informações