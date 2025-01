UFPA divulga edital para inscrições nos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras do 1º semestre de 2025

Os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE), da Universidade Federal do Pará (UFPA), anunciaram nesta segunda-feira (6) o edital para as inscrições nos cursos ofertados no primeiro semestre de 2025. As matrículas, que incluem modalidades presenciais e online, terão início às 9h do dia 20 de janeiro e permanecerão abertas até 24 de janeiro de 2025 ou até o preenchimento das vagas. As inscrições devem ser feitas no site da Fadesp.

Além do edital, também foram abertas as inscrições para o concurso de bolsas, que vai até 9 de janeiro. Serão disponibilizadas 80 bolsas, destinadas tanto a estudantes da UFPA quanto à comunidade externa, mediante comprovação de carência financeira e excelência acadêmica.

Para este semestre, os CLLE oferecem vagas em diversas línguas e formatos:

Presencial e online: Inglês, Francês e Espanhol.

Inglês, Francês e Espanhol. Online: Inglês Instrumental, Introdução ao Árabe e Português como Língua Estrangeira (PLE).

Inglês Instrumental, Introdução ao Árabe e Português como Língua Estrangeira (PLE). Presencial: Inglês Conversação e Libras.

VEJA MAIS

Os cursos online contam com acesso a videoaulas das unidades do material didático e aulas ao vivo semanais com os professores. Já as aulas presenciais acontecerão no Instituto de Letras e Comunicação (ILC), localizado no setorial básico do Campus Guamá da UFPA, em Belém.

Os cursos exigem que os candidatos tenham concluído o Ensino Médio, além de uma frequência mínima de 75% da carga horária total para aprovação.

Como realizar a inscrição?

As inscrições ocorrerão em três etapas:

20 e 21 de janeiro: matrículas para os cursos de nível 1 nos idiomas Inglês, Francês e Espanhol.

22 a 24 de janeiro: inscrições para turmas de nível 2 ao 7 de Inglês, Francês e Espanhol, além de Inglês Instrumental, Introdução ao Árabe, PLE e Libras.

30 e 31 de janeiro: matrícula para os contemplados no edital de bolsas do CLLE, PRÓLINGUAS e Prointer.

As inscrições devem ser feitas no site da Fadesp, onde os candidatos podem selecionar as turmas desejadas. É importante ressaltar que não será permitida a inscrição em mais de uma turma de uma mesma língua, e os alunos deverão comprovar a aprovação no nível anterior para avançar. Caso contrário, a matrícula será cancelada sem direito a ressarcimento.

EDITAL DE MATRÍCULA DOS CURSOS LIVRES

Valores e condições de pagamento

Para os não bolsistas, o valor total do curso é de R$ 430, podendo ser pago à vista ou em até cinco parcelas: uma inicial de R$ 150 e quatro parcelas mensais de R$ 70. A primeira parcela vence no dia 5 de fevereiro de 2025.

Caso o aluno desista do curso antes do início das aulas, terá direito a um reembolso de 70% do valor pago na matrícula. O pedido de trancamento e devolução deve ser realizado antes do início das atividades letivas.

Como concorrer às bolsas?

As inscrições para as bolsas estão abertas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2025. Podem participar estudantes da UFPA e membros da comunidade externa, desde que comprovem carência financeira (renda familiar de até um salário mínimo) e excelência acadêmica.

Para se inscrever, os candidatos devem enviar a solicitação para o e-mail cursoslivresufpa@gmail.com , anexando os seguintes documentos:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovantes de renda familiar;

Documentos específicos conforme a condição do candidato, como histórico acadêmico atualizado, declaração de matrícula ou atestado de conclusão do ensino médio.

Os modelos das declarações necessárias, como de residência, renda e desemprego, estão disponíveis no site oficial dos CLLE e devem ser autenticados em cartório.

EDITAL OFERTA DE BOLSAS CLLE

Os bolsistas devem cumprir critérios como aprovação com conceitos “BOM” ou “EXC”, frequência mínima de 75%, matrícula regular a cada semestre e não trancamento ou abandono do curso.

O resultado do processo seletivo de bolsistas será divulgado no site oficial dos CLLE no dia 17 de janeiro de 2025, a partir das 16h. Candidatos que não enviarem toda a documentação exigida ou apresentarem inconsistências terão o pedido indeferido.

Para mais informações, acesse o site oficial dos Cursos Livres ou o edital disponível no site da Fadesp.

Teste de nivelamento

Quem deseja iniciar nos cursos a partir do segundo nível deve realizar um teste de proficiência. As inscrições para o teste começaram no dia 6 de janeiro e seguem até 10 de janeiro de 2025. O formulário de inscrição deve ser preenchido e entregue presencialmente na Secretaria dos CLLE, localizada no prédio do Instituto de Letras e Comunicação (ILC/UFPA).

A taxa de inscrição é de R$20, e os testes serão realizados nos dias 14 de janeiro (presencial) e 15 de janeiro (online), com duração de 40 minutos. Para o teste online, é obrigatório acessar a sala virtual 15 minutos antes do horário marcado. O resultado do teste será divulgado no dia 17 de janeiro, no site oficial dos cursos.

EDITAL DO TESTE DE NIVELAMENTO

Calendário de inscrições e aulas

06 a 09 de janeiro: solicitação de bolsa

6 a 10 de janeiro: inscrições para o teste de nivelamento.

14 e 15 de janeiro: realização do teste de nivelamento (presencial e online).

17 de janeiro: divulgação dos resultados do teste.

17 de janeiro: resultado da seleção de novos bolsistas

20 a 24 de janeiro: matrículas abertas para os cursos.

30 e 31 de janeiro: matrículas exclusivas para alunos contemplados nos editais de bolsas (CLLE, PróLínguas e Prointer).

17 de fevereiro: início das aulas.

30 de junho: encerramento do semestre.