Com novas normas, Fundação Cultural do Pará lança Edital de Cessão de Livros de Autores Paraenses

O prazo de inscrição no novo Edital de Chamamento para Cessão de Uso de obras/títulos de autores paraenses foi atualizado pela Fundação de Cultura do Pará (FCP). Com validade até o dia 15 de dezembro de 2025, os representantes de bibliotecas interessados em ampliar os seus acervos, terão quase o ano todo para se inscreverem. As inscrições greatuitas já iniciaram e devem ser efetivadas somente pela internet.

O Edital irá enviar kits de livros com aproximadamente 400 exemplares e os participantes serão somente as bibliotecas públicas municipais que estão vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP). Dessa forma, as bibliotecas escolares (Rede Pública de Ensino), bibliotecas hospitalares (Rede Pública de Saúde) e bibliotecas prisionais, desde que cumpram, de forma cumulativa, os requisitos descritos no Edital n°08/2022 publicado no Diário Oficial do Pará em 16 de dezembro de 2024, que está disponível no site do FCP.

Além da ampliação do acervo utilizado nos espaços de leitura, Denise Franco, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, comenta que o objetivo do edital é promover a literatura e a história paraense, além de valorizá-la. “Além disso, por meio da cessão dessas obras, a Fundação Cultural do Pará garante o livre acesso à leitura e à informação em bibliotecas públicas municipais, bibliotecas escolares (rede pública), bibliotecas hospitalares da rede pública e bibliotecas de casas de ressocialização e prisionais”, ressalta.

Além disso, o edital faz parte do Programa Literatura Por Todo o Pará, que realiza diversas atividades para qualificar o profissional que promove a cultura através da literatura. São oficinas de workshop de meditação, de leitura e contações de histórias, atividades lúdicas para o público infantil e juvenil, interações entre o autor e o leitor, programações culturais e o circuito do livro com escritores.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)