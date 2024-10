Primeiro álbum do Legião Urbana será homenageado pela Fundação de Cultura do Pará; saiba mais

Lançado há quase 30 anos, dia 2 de janeiro de 1985, o primeiro disco da banda Legião Urbana será homenageado nesta sexta-feira (26/11). Com entrada gratuita, a programação se inicia às 15h, na Fonoteca Satyro de Mello, no 3° andar da biblioteca Arthur Vianna, no Centur, sede da Fundação de Cultura do Pará, no bairro de Nazaré, em Belém.

O evento tem como objetivo estimular o debate e a participação do público na audição do disco. Além disso, fazer a imersão dos admiradores e curiosos sobre música, nos bastidores do álbum.

César Lopes, técnico em Gestão Cultural, será o mediador do evento. “Espero que as pessoas venham e participem, e que seja possível ter um diálogo não somente a partir da perspectiva do fã, mas também de uma forma crítica”, comentou.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)