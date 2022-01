UFPA divulga data para matrículas do cursos livres de línguas estrangeiras

Vão voltar as aulas presenciais dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE) da Universidade Federal do Pará (UFPA), mas a universidade vai continuar também com as turmas no modelo remoto, ou seja, os novos alunos poderão optar pela matrícula nas turmas presenciais ou on-line. Para o primeiro semestre de 2022 serão oferecidas turmas presenciais de Espanhol, Francês, Inglês e Inglês Instrumental, e os cursos a distância serão de Francês, Espanhol, Introdução ao Árabe, Inglês e Inglês Instrumental.

Os cursos on-line e presencial terão datas de inscrições diferentes. Para aqueles que optarem pela matrícula no formato on-line, as inscrições começarão a partir do dia 18 de janeiro até o dia 22 de janeiro de 2022. Já para as pessoas que preferirem o modelo presencial, o período de matrículas inicia no dia 25 de janeiro e vai até o dia 29 de janeiro de 2022. Ambas as matrículas ficarão disponíveis no site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Vale ressaltar que os alunos que efetuarem a matrícula nos cursos on-line não poderão migrar, posteriormente, para as turmas presenciais

Para esta oferta, não haverá prova de nivelamento para os cursos de Espanhol e Francês de ambos os formatos, estará disponível apenas para os interessados em efetuar a matrícula no curso de Inglês. Assim, aqueles que pretendem fazer o curso de Francês ou Espanhol só poderão ingressar nos CLLE a partir do primeiro semestre.

Os cursos de Inglês, Francês e Espanhol estão divididos do primeiro ao sétimo nível, com exceção dos de Inglês Instrumental e de Introdução ao Árabe, tendo em conta que os dois contêm apenas um semestre. As aulas terão início no dia 15 de fevereiro de 2022, com previsão para o encerramento no dia 30 de junho de 2022.

“O retorno das aulas presenciais beneficiará os alunos que ainda têm dificuldade em acessar as aulas on-line. Além disso, as aulas presenciais também promovem atividades mais diferenciadas entre alunos e professores ”, considera a coordenadora do CLLE, Rosana Faciola.

Investimento dos Cursos - Os cursos de Inglês, Inglês Instrumental, Francês e Espanhol na modalidade presencial ou on-line serão no valor total de R$ 430,00 por semestre, sendo a primeira parcela mensal no valor de R$ 150,00 e mais quatro parcelas de R$ 70,00. O curso de Introdução ao Árabe seguirá o mesmo preço e a distribuição de valores dos demais cursos. Mais informações podem ser acompanhadas pelo edital.

O objetivo dos cursos livres é desenvolver o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade em geral. Dessa forma, os professores pretendem utilizar uma metodologia com uma abordagem comunicativa, seguida de atividades que estimulem o conhecimento por meio do contexto plurilíngue e pluricultural existente nas sociedades atuais.

Serviço:

Data para a matrícula dos Cursos On-Line: 18 de janeiro a 22 de janeiro de 2022

Data para a matrícula dos Cursos Presenciais: 25 de janeiro a 29 de janeiro de 2022

Matrícula: Acesse aqui.

Acompanhe o edital.