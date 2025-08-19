Capa Jornal Amazônia
UFPA debate força da produção científica da Amazônia em encontro com a presidência da COP 30

O Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30 é parte da agenda para a COP 30

O Liberal
fonte

Na ocasião, será apresentado um documento elaborado por 40 instituições, com contribuições de ensino e pesquisa. (Foto: Divulgação / UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) participa do ‘Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30’ nesta terça e quarta-feira (19 e 20) — evento que conta com a presença do presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o embaixador André Corrêa do Lago. O encontro faz parte da agenda preparatória da Conferência.

O evento é fruto de uma parceria entre o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, e universidades, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e institutos federais da Amazônia Legal. Na ocasião, será apresentado um documento elaborado por 40 instituições, com contribuições de ensino e pesquisa, representantes da sociedade civil organizada, órgãos públicos e iniciativas vindas das próprias comunidades, com base nos trinta objetivos definidos na Quarta Carta da Presidência da COP 30. O material trará propostas de ação para o período de 2025 a 2035, no âmbito do Mutirão Global contra a Mudança do Clima, bem como para a COP 30, que acontece em Belém, em novembro.

Membro do Conselhão, o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, avalia que o evento se caracteriza como oportunidade estratégica de mobilização, com ênfase nas produções científico-sociais da Amazônia. “A Amazônia não é apenas um cenário, somos parte ativa das soluções. A COP 30  nos coloca no centro do debate mundial, e isso exige articulação e união. A UFPA traz para essa construção a força da nossa produção científica em articulação com os diferentes saberes. A realização deste encontro em Manaus e a proximidade da COP 30 em Belém reforçam o papel das instituições amazônicas como protagonistas neste processo histórico. Este é um momento para mostrar que a ciência feita aqui é essencial para soluções globais”.

Confira os principais temas do evento

  • Transição nos setores de energia, indústria e transporte
  • Gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade
  • Transformação da agricultura e sistemas alimentares
  • Resiliência em cidades, infraestrutura e recursos hídricos
  • Desenvolvimento humano e social
  • Financiamento, inovação e governança como eixos transversais

Programação

A programação do encontro inicia no dia 19 de agosto, com abertura às 9h, seguida de debates temáticos ao longo do dia e Plenária Final às 17h para apresentar recomendações ao documento das ICTs Amazônicas. No dia 20, ocorre o credenciamento e a entrega oficial do documento ao presidente da COP 30 no Brasil, embaixador André Corrêa do Lago, em solenidade com autoridades nacionais e participação aberta ao público interessado no tema.

O encontro em Manaus contará com a participação de reitores, pesquisadores e gestores de órgãos estratégicos, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Embrapa, a Fiocruz, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), entre outros.

Além da UFPA, participa da iniciativa um conjunto de instituições amazônicas: Universidade Federal do Amazonas (Ufam), anfitriã do evento; Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes (Norte); Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif/Norte); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS); Instituto Evandro Chagas (IEC/MS); Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa); Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e Rede de Universidades Estaduais da Amazônia Legal (Abruem).

Além de integrar a organização do evento, a UFPA reforçará sua atuação por meio do Movimento Ciência Vozes da Amazônia, que, junto a outras instituições acadêmicas, científicas e diferentes grupos sociais da região, tem amplificado a contribuição da comunidade amazônica no debate climático global, consolidando propostas que dialogam com a realidade regional.

Do lançamento ocorrido em fevereiro deste ano, até o mês de agosto, a iniciativa contabilizou cerca de 64 ações, eventos e atividades autogeridas pela comunidade acadêmica, científica e social, no Pará, no Brasil e em outros países, integradas ao calendário oficial do movimento.  Até o final do ano, já estão previstos pelo menos mais 20 eventos que tratam de questões socioambientais, clima, cultura e diversidade amazônica, além de outros ainda em fase de elaboração, que devem ser divulgados na programação do Ciência e Vozes em breve.

COP 30

ufpa

‘Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30’
Pará
