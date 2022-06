UFPA de Castanhal incentiva a participação de meninas na área da computação

O Meninas Pai D’Éguas é um projeto que atua desde 2019, em parceria com o programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, com o objetivo de apresentar a Computação para meninas do ensino médio de escolas públicas visando o futuro ingresso na universidade.

“Nossa missão é fomentar a inclusão de meninas estudantes do ensino médio em carreiras na área de Computação e Ciências Exatas nos municípios de Belém e Castanhal. Além disso, trabalhamos na manutenção das nossas graduandas em nossos cursos, por meio de projetos de pesquisa e extensão das faculdades participantes”, explica a professora Yomara Pires, da Faculdade de Computação do Campus Universitário de Castanhal da UFPA.

Ela coordena o projeto junto com a professora Fabíola Pantoja e outras professoras da Faculdade de Computação da UFPA em Castanhal e em Belém.

Em Castanhal, o projeto já tem parceria com escolas de Inhangapi e com Núcleo Tecnológico de Castanhal. As atividades são desenvolvidas de várias formas, por meio de cursos, oficinas, palestras, nas modalidades on-line, presencial ou híbrida. Durante o mês de junho e até início de julho, está sendo promovido o curso de Conceitos e Aplicações do Pensamento Computacional.

Para o segundo semestre, está prevista a realização da Oficina de Robótica Educacional a baixo custo.

O projeto está aberto a novas parcerias com escolas, professores e estudantes do ensino médio. Ficou interessada(o)? Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no site meninaspaideguas.ufpa.br.

Elas estão também no Instagram (@meninaspaideguas) e no YouTube (youtube.com/meninaspaideguas). Ou pelo email: meninaspaideguas@gmail.com