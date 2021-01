UFPA adota bandeira laranja em todos os campi

O grupo de trabalho da Universidade Federal do Pará (UFPA) sobre o novo coronavírus emitiu boletim, nessa quinta-feira (28), no qual informa a adoção da bandeira laranja em todos os campi da instituição.

A bandeira laranja, de risco moderado para contaminações, já estava vigente no campus de Altamira e passa a vigorar também nos campi de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí.

A mudança na classificação considera que os indicadores epidemiológicos nos municípios onde a UFPA possui campus apresentam crescimento continuado, portanto, um agravamento da pandemia.

No boletim, a instituição reitera que continuará acompanhando a situação da Covid-19 no estado do Pará e que informará à comunidade acadêmica qualquer atualização.

Na vigência dessa bandeira, a recomendação geral é que a maioria das atividades acadêmicas e administrativas seja realizada de forma remota.