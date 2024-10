UFPA abre nova reoferta com 815 de vagas remanescentes do PS 2024; veja como concorrer

A Universidade Federal do Pará (UFPA) iniciou na terça-feira (1) o período de inscrição para a 2° reoferta de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2024 (PS 2024). Estudantes que não foram classificados na primeira chamada, na divulgação do “listão”, têm a oportunidade de concorrer a uma das 815 vagas divididas em 60 cursos de diferentes campi da instituição.

A adesão à reoferta de vagas poderá ser realizada na página de inscrição inicial do PS 2024, disponível no site do Ceps, por meio de login e senha do candidato. O prazo final para aderir às vagas não preenchidas vai até sexta-feira, 4 de outubro, às 15h.

Essa é outra possibilidade de ingresso para além das chamadas adicionais (repescagens). Aquele que concorrer a uma vaga da reoferta estará automaticamente declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional (repescagem) do curso da sua inscrição inicial, ou seja, quem passar na reoferta sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original. Mas, caso não seja classificado na reoferta, o candidato retornará para a lista de espera do seu curso inicial.

Conforme a UFPA, 140 vagas são referentes ao campus Guamá, de Belém. O restante está distribuído, em outros municípios, nos demais campi da Universidade.

Quem pode se inscrever?

Podem concorrer às vagas não preenchidas apenas os candidatos aprovados e não classificados no listão do PS 2024 que queiram optar por outro curso que não seja escolhido inicialmente.

Serviço

2° Reoferta - Vagas remanescentes do PS 2024 da UFPA

Período de inscrição: até sexta-feira, 4 de outubro, às 15h