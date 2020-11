UFPA abre inscrições para Processo Seletivo com vagas para residência médica e multiprofissional

Estão abertas as inscrições para os programas de residência médica e multiprofissional da Universidade Federal do Pará (UFPA), turma 2021, que acontecem no Complexo Hospitalar Universitário, no Instituto de Ciências da Saúde e nos campi de Bragança e Castanhal. São ofertadas vagas nas áreas de Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Odontologia e Medicina Veterinária. Os interessados podem se inscrever até o dia 06 de dezembro pelo site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA), acessando os editais das Residências Médica e Multiprofissional.

Na área médica, o processo oferece vagas nas especialidades de Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Básica, Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Medicina da Família e da Comunidade, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria e Pneumologia. Os cursos têm a duração de 02 a 03 anos, a depender da especialidade, e concentram suas atividades nos hospitais de ensino Bettina Ferro de Souza e João de Barros Barreto, que compõem o Complexo Hospitalar da UFPA/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Ao todo 62 vagas estão abertas para essa modalidade.

Já a Residência Multiprofissional possui 90 vagas nos programas de Oncologia, Saúde do Idoso, Atenção ao Paciente Crítico, estes do Complexo Hospitalar; Saúde da Mulher e da Criança realizada em parceria com o Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria/Bragança; e Enfermagem Obstétrica e Atenção à Clínica Integrada, estes do Instituto de Ciências da Saúde (ICS). Há também os programas de Medicina Veterinária que acontecem no campus de Castanhal, nas áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Clínica Médica e Reprodução de Ruminantes e Equídeos.

A seleção desse ano obedece às medidas de proteção contra o coronavírus elaboradas pelo CEPS/UFPA, as quais seguem os protocolos da Organização Mundial da Saúde, como aferição de temperatura nos locais de prova, assepsia das mãos e dos calçados, higienização das salas de prova, além da obrigatoriedade do uso de máscara. “Estamos vivenciando uma nova realidade na área da saúde, que é esse contexto da pandemia de covid-19, por isso precisamos manter as medidas de distanciamento e biossegurança nas atividades de ensino e pesquisa. Os novos residentes já irão começar suas atividades sendo capacitados para esse novo cenário que exige novos cuidados com a saúde”, afirma a chefe da Unidade de Pós-Graduação e Residências do Complexo Hospitalar Universitário, Laura Tomazi. Em 2020, as residências da UFPA não paralisaram suas atividades durante a pandemia, atuando em todas as áreas que as demandaram.

As residências estão vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA (PROPESP), coordenada pela professora Iracilda Sampaio, junto a Diretoria de Capacitação, coordenada pelo professor Gustavo da Silva Vieira de Melo. A Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) é coordenada pela professora Dirce Pinheiro, já a Comissão de Residência Médica (COREME) do Barros Barreto é coordenada pelo professor Emílio Magno, e o professor José Roberto Capeloni coordena a COREME do Hospital Bettina Ferro.

As etapas do processo seletivo constituem prova objetiva, que será aplicada no dia 10 de janeiro de 2021 (à tarde) e análise de currículo. As atividades dos programas iniciam no primeiro dia útil de março de 2021. A lista de documentos para inscrição e os itens que serão avaliados constam nos editais da seleção.