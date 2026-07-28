UFPA abre inscrições para curso de desenho voltado a crianças e adolescentes

As aulas serão realizadas de forma presencial no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará, em Belém. Ao todo, serão ofertadas duas turmas, com 20 vagas cada

O curso abordará conteúdos como fundamentos do desenho, teoria das cores, luz e sombra, desenho de observação, mandalas, autorretrato emocional e elaboração de projetos artísticos ( Foto: Reprodução/ Magnific/Freepik )

As inscrições para o Curso Básico de Desenho, Criatividade e Bem-Estar estão abertas até o dia 5 de agosto. A iniciativa é promovida pelo Programa de Educação Permanente em Saúde (Peps/UFPA), em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), e tem como público-alvo crianças e adolescentes interessados em desenvolver habilidades artísticas e criativas por meio do desenho.

As aulas serão realizadas de forma presencial no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará, em Belém. Ao todo, serão ofertadas duas turmas, com 20 vagas cada. A primeira é destinada a crianças de 8 a 12 anos, com encontros às segundas-feiras, das 15h às 17h30. Já a segunda turma é voltada para adolescentes de 13 a 18 anos, com atividades às quartas-feiras, no mesmo horário.

Com carga horária de 45 horas, o curso abordará conteúdos como fundamentos do desenho, teoria das cores, luz e sombra, desenho de observação, mandalas, autorretrato emocional e elaboração de projetos artísticos. A proposta é estimular a criatividade, a expressão emocional e a autoconfiança dos participantes em um ambiente de aprendizagem voltado ao bem-estar.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. As atividades estão previstas para ocorrer entre os meses de agosto e novembro.

Serviço

Curso Básico de Desenho, Criatividade e Bem-Estar

Inscrições: até 5 de agosto de 2026

Público-alvo: crianças de 8 a 12 anos e adolescentes de 13 a 18 anos

Local das aulas: Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Guamá, em Belém

Inscrições: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Peps