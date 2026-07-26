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VÍDEO: Carros atolam e são levados pela maré na Praia do Atalaia, em Salinópolis

Registros feitos na madrugada deste domingo (26) mostram veículos de diferentes modelos presos na areia e banhistas tentando ajudar os motoristas

Hannah Franco

26 de julho de 2026 às 13:19

Vídeos mostram carros atolados e arrastados pela maré na Praia do Atalaia

Vídeos mostram carros atolados e arrastados pela maré na Praia do Atalaia ( Foto: Instagram/@salinopolis.pa )

O último fim de semana das férias de julho voltou a registrar cenas de carros atolados na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Vídeos gravados na madrugada deste domingo (26) mostram um compilado de veículos de diferentes modelos presos na areia e, em alguns casos, sendo alcançados e arrastados pela maré enquanto pessoas tentavam ajudar na retirada.

As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e reforçam um problema recorrente durante o veraneio paraense.

Com o grande fluxo de turistas, muitos motoristas continuam circulando e estacionando em áreas inadequadas da faixa de areia, o que aumenta o risco de atoleiros e de danos causados pela subida da maré.

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Durante o mês de julho, Salinópolis recebe milhares de visitantes de Belém e de diversas regiões do Pará. A Praia do Atalaia, um dos destinos mais procurados do Estado, concentra intenso movimento de veículos, principalmente nos fins de semana, quando também ocorrem festas e eventos.

O Departamento de Trânsito orienta os condutores a evitarem estacionar próximos a canais, áreas encharcadas ou muito úmidas da faixa de areia. Em caso de emergência, a recomendação é acionar agentes de trânsito ou de segurança pública e, se possível, utilizar equipamentos adequados, como cintos de reboque, para a retirada do veículo, evitando colocar pessoas em risco durante o resgate.

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