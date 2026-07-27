II Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu reúne mais de 600 indígenas em Altamira

Ao longo de quatro dias de competições, a programação atraiu milhares de visitantes à orla do município para a valorização da cultura e ancestralidade dos povos originários

O II Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu terminou no último domingo (26/7), em Altamira, no sudoeste do Pará. Ao longo de quatro dias de competições, mais de 600 indígenas de 14 etnias atraíram milhares de visitantes à orla do município para a valorização da cultura e ancestralidade dos povos originários.

A programação contou com competições como a corrida de tora, futebol de campo, canoagem, corrida de bastão, arco e flecha, arremesso de lança e cabo de força, além do tradicional Desfile do Casal Indígena. Também teve competição de natação em águas abertas, acompanhada por um grande público às margens do rio.

Durante a diversidade de atividades, houve participantes portando pinturas corporais, cocares, lanças e outros elementos tradicionais, realizando apresentações culturais coletivas ao som de cantos e danças.