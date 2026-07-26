Quatro pescadores são resgatados em alto-mar na praia do Atalaia, em Salinópolis

Quatro pescadores foram resgatados em situação de risco na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, neste domingo (26). O resgate foi realizado por militares do 13º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) durante uma ronda operacional na região da Ponta da Sofia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a atuação da equipe durante o atendimento da ocorrência. Ao perceberem que os pescadores estavam em uma área de risco, os bombeiros iniciaram a operação para retirar as vítimas do local.

Nos registros, os primeiros relatos apontam que os pescadores não conseguiam se locomover e estavam afastados da faixa de areia. Eles teriam entrado no mar para pescar, mas não conseguiram retornar à margem.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, operações como essa fazem parte das atividades de prevenção e resposta a ocorrências nas áreas litorâneas do Estado.