Cobertura vacinal contra a gripe segue abaixo da meta em Castanhal

A expectativa da Sesma é alcançar, pelo menos, 63% de cobertura até o encerramento da campanha, no dia 31 de julho

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da zona urbana e da zona rural para os grupos contemplados pela campanha. ( Foto: Divulgação / Prefeitura de Castanhal )

A campanha de vacinação contra a gripe está nos últimos dias em Castanhal. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), reforça o chamado para que a população procure a unidade de saúde mais próxima e garanta a imunização até o dia 31 de julho.

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Atualmente, a cobertura vacinal no município é de 57%, índice que ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. A expectativa da Sesma é alcançar, pelo menos, 63% de cobertura até o encerramento da campanha.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da zona urbana e da zona rural para os grupos contemplados pela campanha. A Secretaria alerta que a imunização é a forma mais eficaz de prevenir complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente entre as pessoas mais vulneráveis.

De acordo com o levantamento da Sesma, os bairros que registram a menor adesão à vacinação são Jaderlândia, Ianetama e Cariri. Por isso, a Secretaria reforça o apelo para que os moradores dessas localidades procurem a unidade de saúde mais próxima e atualizem a caderneta de vacinação.