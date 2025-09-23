Capa Jornal Amazônia
Pará

Ufopa oferta 2.323 vagas de graduação nos Processos Seletivos Regular, Indígena e Quilombola 2026

Os editais dos processos seletivos foram divulgados nesta terça-feira (23)

O Liberal
fonte

Sediada em Santarém, a Ufopa possui sete campi regionais. (Ufopa / Divulgação)

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) terá 2.323 vagas disponíveis em cursos de graduação para ingresso em 2026. Os editais do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) e dos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) foram divulgados nesta terça-feira (23). São 2.014 vagas destinadas para o PSR, 176 para o PSEI e 133 para o PSEQ. Os editais já estão disponíveis para consulta no site da Ufopa.

Os três processos seletivos irão selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cursos de graduação localizados na sede e fora de sede (campi), nas modalidades Bacharelados (Interdisciplinar e Profissional) e Licenciaturas. Sediada em Santarém, a Ufopa possui sete campi regionais situados nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis. Todos os 60 cursos de graduação ofertados pela universidade, seja na sede ou nos campi, são totalmente gratuitos.

Multicampi, a universidade oferece formação acadêmica e profissional de qualidade, baseada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. A instituição tem a missão de produzir e socializar conhecimentos, contribuindo para a cidadania, inovação e desenvolvimento na Amazônia.

A grande novidade desta edição foi a inclusão, nos editais de seleção, de 14 novos cursos de graduação, aprovados recentemente pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), totalizando 540 novas vagas. “Com a inclusão dos novos cursos, tivemos um aumento de cerca de 30% do número de vagas ofertadas em relação à seleção de 2025”, explica a Pró-reitora de Ensino de Graduação, Carla Paxiúba.

Inscrições iniciam nesta sexta-feira (26)

As inscrições gratuitas para os Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) já terão início nesta sexta-feira, 26 de setembro, no site da Ufopa: www.ufopa.edu.br. Os candidatos devem ficar atentos para o prazo de inscrição, que termina no dia 10 de outubro.

Os certames são destinados à seleção diferenciada de candidatos indígenas (PSEI) e quilombolas (PSEQ), para o provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade. No processo de inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas e anexando também os documentos solicitados.

Já a inscrição no Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) ocorrerá de 16 de outubro a 16 de janeiro de 2026, exclusivamente por meio online, em link a ser disponibilizado no site da Ufopa. São 2.014 vagas destinadas a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2022 a 2025. Desse total, 50% das vagas são para o sistema de ingresso por cotas sociais.

