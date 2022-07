Ufopa está entre as escolhidas para a intervenção artística 'Raonizar as Cidades'

Abaré

Desde o dia 12 de julho, o navio-hospital-escola Abaré realiza a “Jornada Odontológica Infantil”, prestando serviços em dez comunidades ribeirinhas de Santarém e Belterra. A expedição, promovida pela Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH), em parceria com o Projeto Semear Sorriso e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, prossegue até 21 de julho. Os profissionais de saúde estão realizando serviços de odontologia infantil com profilaxia, atendimento em sete consultórios e educação em saúde bucal. A equipe pretende atender a cerca de 900 crianças, indígenas e não indígenas, de 4 a 12 anos de idade.

Vestibular

Continuam abertas até 8 de agosto as inscrições para o Processo Seletivo Especial 2023, que oferta 260 vagas em seis cursos de graduação nos municípios de Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Oriximiná, Trairão e Uruará, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET). As inscrições são on-line, pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). A taxa de inscrição é de R$ 20.

Eleições

A comunidade acadêmica elegerá representantes das categorias de docentes, técnicos administrativos e discentes para mandatos de dois anos nos órgãos que compõem o Conselho Universitário (Consun), o órgão máximo de consulta e deliberação e última instância recursal da Ufopa. As eleições são para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), órgão de consulta, supervisão e deliberação em matérias acadêmicas, e para o Conselho Superior de Administração (Consad), que trata de matérias administrativas, patrimoniais, orçamentárias e financeiras. Toda a comunidade acadêmica é convidada a votar no dia 30 de setembro, das 8h às 20h.

Docentes

Treze candidatos aprovados no concurso público de docentes de magistério superior da Ufopa, realizado no primeiro semestre deste ano, foram nomeados para os campi de Santarém, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Os novos docentes cumprirão regime de dedicação exclusiva e atuarão nas áreas de Agronomia, Ciência da Computação, Ciências da Saúde, Ecologia, Educação, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Letras – Língua Inglesa, Microbiologia e Imunologia, Nutrição – Alimentação Animal e Nutrição – Aquicultura Continental.

Transparência

A Ufopa organizou painéis visuais com dados institucionais para os cidadãos terem informações mais claras e acessíveis sobre diversas áreas de atuação. Na página “Transparência e Prestação de Contas”, os interessados podem consultar informações relacionadas a cursos, vagas ocupadas, quantitativo de estudantes, gestão de pessoas, além de despesas e execução orçamentária, contratos, licitações, entre outros assuntos de interesse público.

Curso de extensão

O Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR) está com inscrições abertas para o curso de extensão que discutirá leituras críticas sobre conceitos como estado-mercado, trabalho e educação, a partir de obras da filósofa Marilena Chaui e do sociólogo Ricardo Antunes. Interessados no tema podem se inscrever gratuitamente até 30 de julho no site da Ufopa. O curso será realizado de agosto a dezembro de 2022, em formato on-line.

Ufopa é uma das instituições escolhidas para receber o projeto "Raonizar as Cidades", em homenagem ao cacique Raoni (Ascom/Ufopa)

Arte

A Ufopa está entre os 50 locais do país escolhidos que recebeu uma intervenção artística do projeto Raonizar as Cidades. A iniciativa busca homenagear, ainda em vida, o cacique Raoni Metukure, personalidade presente na história brasileira como ativista na luta pelos direitos originários e pela preservação da Amazônia. O artista santareno Diego Godinho, em parceria com o jornalista Israel Campos, utilizou a técnica de fotografia expandida do cacique Raoni com a frase “O futuro é indígena” para fazer um grande mural na entrada do Restaurante Universitário.