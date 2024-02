Ufopa abre inscrições para novas turmas do Clube de Ciências; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para as turmas de 2024 do Clube de Ciências da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). São 41 vagas destinadas a estudantes, a partir do 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, de escolas dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas no período de 19 de fevereiro a 1º de março, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível, disponível aqui: https://forms.gle/WdzB1GFA4NQgBh2D6 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD3Fk5kGY5sfodZ6urEHRu-A9U_s27pSGprwQVMz74mm0kcg/viewform)

Em 2024, o Clube de Ciências da Ufopa funcionará com três turmas, cada uma com 15 estudantes: duas do ensino fundamental (6º ao 9º ano), manhã e tarde; e uma do ensino médio (1º ao 2º ano) no turno da tarde.

Poderão concorrer às vagas alunos regularmente matriculados em escolas públicas da região metropolitana de Santarém, que estejam cursando a partir 6° ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do ensino médio. Não será cobrada taxa de inscrição nem mensalidade.

Documentos necessários para inscrição:

Comprovante de matrícula do ano letivo de 2024, indicando a série e o turno;

Cópia do boletim do ano letivo de 2023;

Cópia do RG ou da certidão de nascimento;

Dados de contato do estudante e do seu responsável a serem fornecidos no formulário de inscrição.

A seleção dos estudantes ocorrerá em duas fases:

1ª fase: Análise dos documentos para homologação;

2ª fase: Entrevista.

O que é o Clube de Ciências?

É um espaço de educação não formal em Ciências que funciona na Ufopa e atende a estudantes do ensino fundamental e médio em turmas anuais. Os estudantes que participam do Clube de Ciências têm oportunidade de discutir temas científicos e tecnológicos, participar de visitas de estudo, gincanas científicas, exposições, eventos, elaboração de projetos de investigação, entre outras atividades que despertem o gosto pelas Ciências. A iniciativa é do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) do Instituto de Ciências da Educação (Iced).

Confira o edital de seleção aqui. (https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/iced/documentos/2024/66f6867056dc4462c215376a5e1f9b8b.pdf)

Mais informações por e-mail: cciufopa.cpadc@gmail.com