Ufopa abre inscrições para concurso de redação com prêmios de até R$ 1.500; veja como participar

Em celebração ao aniversário de 15 anos, estão abertas as inscrições para o 1º Concurso de Redação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) até o dia 23 de setembro. Com o tema “Ufopa, 15 anos: importância da primeira universidade federal no interior da Amazônia”, a iniciativa é voltada para alunos da educação básica dos municípios da área abrangida pela universidade.

Promovido pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), o concurso visa a promover a reflexão sobre a importância da Ufopa para a região, além de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a produção textual de alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas dos municípios de atuação da universidade.

VEJA MAIS

Quem pode participar?

Poderão participar do concurso alunos da educação básica (Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio) de escolas públicas situadas nos seguintes municípios: Santarém, Oriximiná, Óbidos, Monte Alegre, Juruti, Alenquer, Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso, Uruará, Faro, Trairão, Mojuí dos Campos e Almeirim.

Como se inscrever?

Cada aluno poderá inscrever apenas uma redação dissertativa, que deverá ser original, inédita e escrita pelo próprio participante. O texto deve ter, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 40 linhas. As redações devem ser escritas nesta folha de redação, de próprio punho, escaneadas e enviadas em formato digital (PDF) por meio do formulário de inscrição, até o dia 23 de setembro. É obrigatório que os alunos participantes estejam regularmente matriculados.

Como será a premiação?

Serão premiados os três primeiros colocados em cada uma das seguintes categorias:

Ensino Fundamental Anos Iniciais;

Ensino Fundamental Anos Finais;

Ensino Médio.

Confira os prêmios:

1º lugar: R$1.500,00

2º lugar: R$1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

Quando será divulgado o resultado?

A divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 6 de novembro e a cerimônia de premiação será no Dia da Cultura e da Extensão, comemorado em 14 de novembro, no auditório da Unidade Tapajós, Campus Santarém.

Acompanhe todas as etapas do processo em: https://www.ufopa.edu.br/procce/documentos/editais-2/editais-vigentes-1

Em caso de dúvidas, o participante deve entrar em contato com a Comissão Organizadora do Concurso pelo e-mail extensao@ufopa.edu.br. O discente também poderá ir à Procce, localizada na sala 340 do Bloco Modular 2 (BMT 2) da Unidade Tapajós da Ufopa, situada no bairro do Salé, em Santarém (PA).

Serviço:

1º Concurso de Redação da Ufopa

Inscrição: até 23 de setembro de 2024, pelo formulário

Resultado Preliminar das inscrições homologadas: 28 de setembro de 2024

Resultado preliminar do concurso: 6 de novembro de 2024

Cerimônia de premiação: 14 de novembro de 2024

Local: Auditório da Unidade Tapajós, Campus Santarém

Mais informações: e-mail extensao@ufopa.edu.br